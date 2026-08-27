Shortlist: beleza britânica, jazz em Melides e vindimas à noite

A estreia da Refy em Portugal cruza-se com jazz em Melides e duas celebrações dedicadas às vindimas. Há ainda mais de cem espumantes portugueses para descobrir junto ao Tejo.

A Shortlist desta semana começa com a chegada da marca britânica Refy à Sephora Portugal, passa pela programação musical do Vermelho, em Melides, e segue no Alentejo para uma vindima noturna. Em Lisboa, o Sparkling Wine Affair reúne mais de 100 espumantes nacionais, enquanto a Quinta das Lágrimas assinala 700 anos de história com a primeira Harvest Party. Nas lojas Sephora, está agora disponível uma das marcas britânicas que as redes sociais mais têm elogiado.

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1. Hotel Vermelho prolonga as noites de verão com jazz e música ao vivo

O Vermelho, de Christian Louboutin, em Melides, junta música ao vivo à programação gastronómica durante os meses mais quentes. As sessões decorrem no restaurante Xtian, liderado pela chef Carla Sousa, e no bar da unidade, cruzando diferentes géneros musicais com a cozinha de inspiração portuguesa e os cocktails de assinatura da casa. Às terças e quintas-feiras, a música acompanha os jantares no Xtian. Às sextas-feiras, entre as 17h30 e as 19h30, o bar recebe a Jazzy Red Hour, uma sessão de jazz ao final da tarde. Aos sábados, entre as 19h00 e as 23h00, um DJ assume a seleção musical do bar. A Jazzy Red Hour e as atuações ao vivo no restaurante mantêm-se até ao final do ano, enquanto as sessões com DJ decorrem até 18 de setembro. A programação está aberta a hóspedes e visitantes, sendo recomendada reserva prévia.

2. Mainova convida a vindimar sob as estrelas do Alentejo

A Mainova volta a abrir a Herdade da Fonte Santa, no Alto Alentejo, para a quarta edição do Moinante Experience, marcada 5 de setembro, procurando uma aproximação ao ciclo da vinha e aos produtos da propriedade, culminando numa vindima noturna. Os participantes são convidados a percorrer as vinhas e o olival milenar, provar vinhos, mostos e azeites Mainova e conhecer o novo mel da marca. O jantar é da autoria dos chefs João Narigueta, do restaurante Poda, e Pedro Dias, do Moagem. Depois da vindima noturna, a jornada termina com uma sessão de observação de estrelas sob o céu alentejano (120 euros).

3. Quinta das Lágrimas celebra a vindima com vinhos do Dão e da Bairrada

No ano em que assinala sete séculos desde a primeira referência documental à Quinta das Lágrimas, a propriedade inaugura a Harvest Party, uma festa que celebra o final de vindimas e se realiza a 18 de setembro, nos jardins do hotel, em Coimbra, entre vinhos. Esta primeira edição reúne 12 produtores das regiões demarcadas do Dão e da Bairrada, entre os quais Luís Pato, Messias, Quinta das Bágeiras, Quinta da Bella, Quinta Dona Sancha e Caves do Solar de São Domingos. A iniciativa pretende prolongar-se para além das comemorações dos 700 anos e tornar-se uma presença regular no calendário da propriedade, segundo o diretor do Hotel Quinta das Lágrimas, André Vilaça. A Harvest Party decorre entre as 18h30 e as 22h00 e custa 37,50 euros por pessoa.

4. Mais de cem espumantes portugueses à prova junto ao Tejo

O Páteo do Hyatt Regency Lisboa recebe, a 5 de setembro, a segunda edição do Sparkling Wine Affair – uma prova livre de mais de 100 espumantes portugueses, que inclui Douro Ansiães, Quinta dos Abibes, Murganheira, Quinta da Lapa e Casa Ermelinda Freitas, acompanhada de uma proposta gastronómica e música ao vivo, entre as 17h00 e as 22h00, com o rio Tejo como cenário. Além de provar referências com diferentes castas, métodos e tempos de estágio, os visitantes poderão contactar diretamente com os produtores.

5. Palácio Estoril harmoniza a cozinha de Hugo Silva com vinhos alentejanos

O Palácio Estoril Hotel recebe, a 28 de agosto, um jantar vínico dedicado à Howard’s Folly, adega urbana de Estremoz que cruza vinho, arte e criatividade. A experiência junta seis referências da produtora a um menu concebido pelo chef Hugo Silva, com início marcado para as 19h30. Três sonhadores serão apresentados durante a refeição: Rosé, Branco e Tinto. Da mesma adega, foram escolhidos um alvarinho, um reserva branco e uma reserva tinto. Acompanham salmão e maionese de ostra, foie gras e rabanada fumada e salmonete recheado com mexilhão, leitão assado com terrina de batata, alho-francês fumado e emulsão de rábano. Para a sobremesa, o pasteleiro Michael Rocha preparou queijo fresco, pera bêbeda e gelado de iogurte búlgaro. A refeição termina com petits fours portugueses e o vinho Cristina (120 euros). Segundo o hotel, os produtores e enólogos da Howard’s Folly estarão presentes para apresentar os vinhos e explicar as harmonizações.

6. Refy chega a Portugal

Fundada em 2020 por Jess Hunt e Jenna Meek, a marca britânica de beleza Refy, conhecida pelos seus aplicadores desenvolvidos para facilitar a utilização, passou a estar disponível na Sephora Portugal, em exclusivo, com produtos para sobrancelhas, pestanas, lábios e pele: Brow Sculpt, Lash Sculpt, Lip Sculpt, Face Sculpt e Skin Finish. Segundo a marca, os produtos são veganos, não contêm fragrância e foram desenvolvidos para diferentes tons e tipos de pele.

7. Bodrum, a nova cidade para conhecer nos guias Louis Vuitton

A cidade turca de Bodrum e Portofino, na Itália, juntaram-se este verão à coleção de guias de verão que a insígnia francesa Louis Vuitton edita desde 1998. As aguarelas que ilustram as páginas do livro são da autoria de Blexbolex e cada um dos exemplares vem com três etiquetas para bagagem.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.