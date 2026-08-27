Sotogrande desenvolve a sua própria ‘Chukkanomics’: a economia do polo que poderá ultrapassar os 300 milhões até 2030

O termo provém do ‘chukka’ ou período em que uma partida é dividida. A revista britânica analisa como o corredor localizado a oeste de Buenos Aires, especialmente em torno de Pilar e General Rodríguez, deixou de ser apenas uma concentração de clubes e campos para se tornar numa economia especializada com vida própria.

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Neste território existem criadores, estábulos, jogadores profissionais, “petiseros” — os cuidadores especializados de cavalos de polo —, veterinários, ferradores, treinadores, transportadores, fornecedores de alimentos e equipamentos, organizadores de torneios e empresas ligadas ao turismo e ao imobiliário.

A tese do ‘The Economist’ é que o sucesso da Argentina não vem apenas dos seus grandes intervenientes, mas de ter reunido toda a cadeia de valor no mesmo ambiente. A disponibilidade de cavalos, conhecimento profissional, infraestruturas, tecnologia reprodutiva e capital internacional geram um círculo económico difícil de reproduzir.

Este fenómeno, adaptado à realidade europeia, é observado em Sotogrande, casa dos torneios mais importantes do calendário continental. O Torneio Internacional de Polo, com as taças de Bronze, Prata e Ouro, reúne dezenas de equipas e alguns dos melhores jogadores do mundo todos os verões. Na edição de 2026, participam 25 equipas de handicap alto, médio e baixo.

Sotogrande não é apenas um destino de competição. Jogadores, proprietários e capitães da América, Ásia e Médio Oriente mantêm os seus estábulos europeus, a partir dos quais organizam a sua participação nos diferentes campeonatos do continente. Cavalos, equipas técnicas e profissionais mantêm-se ligados ao território por períodos muito mais longos do que na época de verão.

A atividade atinge a sua máxima visibilidade no verão, mas a sua verdadeira dimensão económica encontra-se em tudo o que funciona durante o resto do ano: manutenção dos estábulos e tribunais, preparação e venda de cavalos, criação, cuidados veterinários, herradura, alimentação, treino, transporte e conservação das instalações.

O cavalo precisa de cuidados diários, independentemente do calendário desportivo. Por esta razão, ao contrário de outras atividades turísticas sazonais, o polo mantém emprego especializado e despesas recorrentes durante os doze meses.

ATÉ 349 MILHÕES DE EUROS ATÉ 2030

A Câmara Municipal de San Roque já estimava há anos entre 25 e 35 milhões de euros por ano o impacto da atividade ligada a Santa María Polo e estimava que um distrito equino totalmente desenvolvido no Vale do Guadiaro poderia gerar entre 2.000 e 3.000 empregos e mobilizar até 500 milhões.

Estimativas setoriais mais recentes consideram, no entanto, que o impacto económico real – incluindo a atividade equestre, habitação, hotelaria, restauração, comércio, transportes e serviços pessoais – poderá atualmente triplicar esse primeiro intervalo e situar-se entre 75 e 105 milhões de euros por ano.

Especialistas do setor esperam um crescimento acumulado entre 25% e 35% ao ano até 2030, impulsionado por novos investimentos equestres, a chegada de proprietários internacionais e a expansão residencial de alto padrão. Se estas previsões forem cumpridas, a economia direta e induzida do polo poderá atingir entre 183 e 349 milhões de euros por ano dentro de quatro anos. Estas são estimativas prospetivas setoriais e não números oficialmente auditados.

A ELITE GLOBAL

A expansão deste ‘Chukkanomics’ também tem uma dimensão social e familiar. O polo é um dos poucos desportos da elite global que reúne crianças, pais e avós no mesmo passatempo. Grandes linhagens empresariais e internacionais partilham equipas, estábulos e estações do ano, o que favorece relações duradouras com os destinos onde competem.

Sotogrande oferece-lhes mais do que apenas cursos de classe mundial: um estilo de vida mediterrânico situado entre Málaga, Marbella, Cádiz e Jerez, com Gibraltar como ligação internacional imediata. Golfe, vela, gastronomia, praias, segurança e habitação de luxo completam uma proposta difícil de encontrar noutros centros europeus de polo.

Algumas destas famílias já possuem mansões, fincas e apartamentos de luxo em Sotogrande. A isto junta-se o crescimento de novos empreendimentos residenciais e enclaves próximos, como a Finca Cortesin, situada a poucos minutos e em plena expansão com novos projetos de luxo.

A Argentina mostra que a liderança desportiva pode tornar-se uma vantagem económica nacional. Sotogrande, devido à sua infraestrutura, torneios, tradição e capacidade de cativar a comunidade internacional do pólo, cumpre as condições para consolidar o seu equivalente europeu: um distrito equestre que ganha força no verão, mas trabalha, investe, atrai residentes e cria empregos ao longo do ano.