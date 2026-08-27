SRS Legal assessora Moon Capital na compra de participação na Olimec

A SRS Legal assessorou o Moon Capital – Women Empowerment Fund, fundo de private equity gerido pela Eaglestone Capital Partners, na aquisição de uma participação de 20% na Olimec, empresa portuguesa especializada em equipamentos para gestão de resíduos sólidos urbanos e manutenção de frotas pesadas.

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A equipa da SRS Legal envolvida na operação foi liderada pelo sócio de Private Equity & Venture Capital Gustavo Ordonhas Oliveira e contou com a participação dos associados Joana Ferreira Gonçalves e Miguel Pereira Bonifácio. Foram ainda apoiados por uma equipa multidisciplinar de advogados na realização de due diligence legal e elaboração e negociação dos contratos de investimento.

“Esta operação apresentou desafios em várias frentes. Em primeiro lugar, a estruturação da aquisição de uma participação minoritária exigiu, como sempre exige neste tipo de investimentos, uma estruturação e negociação cuidadosa dos instrumentos contratuais de investimento – nomeadamente o acordo parassocial e estatutos da sociedade –, de modo a assegurar ao investidor, por um lado, o exercício de direitos de governance e proteções adequadas à sua posição acionista, sem comprometer a operacionalidade e agilidade da gestão corrente da empresa”, segundo explicou Gustavo Ordonhas Oliveira, em declarações à Advocatus.

“E, por outro lado, o exercício de direitos e mecanismos de exit naturais e inerentes à sua natureza de fundo de capital de risco, sem comprometer o necessário alinhamento de interesses entre os acionistas. Em segundo lugar, a due diligence legal revelou-se particularmente exigente dadas as especificidades inerentes à atividade de gestão, reparação e manutenção de equipamentos na área dos resíduos sólidos urbanos e manutenção de frotas pesadas, bem como à prestação destes serviços a entidades públicas em todo o país, que em virtude da sua sujeição a regulação específica implicaram uma análise aprofundada da conformidade regulatória e dos riscos inerentes. Por fim, a natureza diferenciada do próprio investidor colocou desafios adicionais: o Moon Capital é um fundo de capital de risco com mandato de impacto, orientado para a promoção da diversidade de género e da sustentabilidade empresarial, o que naturalmente obrigou a assegurar que a estrutura jurídica e contratual da operação, incluindo mecanismos de reporte, fosse conforme e consistente com esses objetivos estratégicos e com as respetivas exigências regulatórias. Foi um enorme privilégio para a SRS Legal assessorar o Moon Capital nesta transação de estreia e poder participar neste inovador projeto de desenvolvimento empresarial em Portugal”, concluiu.

“Esta operação evidencia o dinamismo do mercado português de private equity e a crescente relevância de estratégias de investimento que aliam crescimento empresarial, sustentabilidade, diversidade e impacto. Foi um enorme privilégio assessorar o Moon Capital nesta transação e poder contribuir para este inovador projeto de desenvolvimento empresarial em Portugal”, sublinhou em comunicado Gustavo Ordonhas Oliveira.

O Moon Capital – fundo de private equity gerido pela Eaglestone Capital Partners e fundado por Sílvia Mota e Ana Sá Ribeiro – concluiu assim o seu primeiro fecho de capital acima dos cinco milhões inicialmente definidos como montante mínimo para começar a investir, passando assim à fase operacional ativa. É um fundo criado para apoiar empresas lideradas por mulheres e promover a diversidade de género no tecido empresarial, aliando o apoio financeiro com mentoria, formação e acesso a redes internacionais e contribuindo simultaneamente para a criação de valor económico e impacto social positivo. Já a Olimec é uma empresa portuguesa com atividade nas áreas da gestão de resíduos urbanos e manutenção de equipamentos e frotas especializadas, prestando serviços a entidades públicas e privadas em todo o território nacional. Tem unidades na Maia e em Palmela. O fundo adquiriu uma participação de 20%, investimento concebido para acelerar a internacionalização da Olimec e financiar inovação e crescimento “após uma década de consolidação técnica”, salienta Juliana Oliveira, CEO da empresa.

A Olimec organiza‑se em três pilares: assistência técnica avançada (mecânica, hidráulica, serralharia e eletricidade para veículos pesados e máquinas industriais); fornecimento de peças críticas para frotas pesadas (componentes de chassis e superestruturas); e venda, desenvolvimento e montagem de soluções para a recolha de RSU — entre as quais caixas compactadoras, mobiliário urbano, máquinas limpa‑praias, soluções elétricas e sistemas de monitorização inteligente.

A empresa detém ainda a representação exclusiva para montagem e comercialização de fornecedores europeus em Portugal e nos mercados africanos de língua portuguesa (PALOP).

Do ponto de vista ESG, a Olimec executa um projeto apoiado pelo PRR (NextGeneration EU) que visa reduzir a pegada carbónica em mais de 30% e o consumo energético em pelo menos 40%.

O Moon Capital declara que a sua tese combina financiamento com mentoria, formação e redes internacionais, privilegiando empresas lideradas por mulheres e modelos de negócio com capacidade de escala global — uma aposta que, segundo as suas fundadoras, trata a igualdade de género como factor de eficiência económica e criação de valor.

“Queremos investir em empresas com elevado potencial de crescimento, demonstrando que a diversidade na liderança e a sustentabilidade são motores reais de criação de valor”, afirmam Sílvia Mota e Ana Sá Ribeiro, do Fundo Moon Capital, citadas no documento.