Starlite Marbella consolida a sua posição como plataforma musical internacional com a chegada dos Premios Juventud

Assim, a Starlite Marbella dará um novo passo na sua evolução como plataforma internacional para música, cultura e entretenimento com a chegada pela primeira vez à Europa dos Prémios Juventud, que realizará a sua gala a 3 de setembro.

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Com 23 anos de história, os Premios Juventud são um dos grandes eventos de música e entretenimento nos Estados Unidos e na América Latina e uma plataforma que acompanhou o crescimento de artistas que posteriormente alcançaram uma dimensão global, como Bad Bunny, Karol G, Maluma ou J Balvin.

Os seus dados de audiência permitem-nos medir o alcance de um formato ainda pouco conhecido por parte do público espanhol. Em 2025, os Premios Juventud registaram resultados superiores ao público hispânico dos EUA do que os MTV Video Music Awards e uma percentagem de seguimento ao vivo entre adultos hispânicos entre os 18 aos 49 anos superior à registada pelos Grammys.

Após mais de duas décadas de experiência na América, a escolha do Starlite Marbella para celebrar a sua primeira edição europeia representa um novo passo na expansão internacional dos prémios e reforça a capacidade do Starlite de atrair grandes produções internacionais para Espanha.

“O evento vai além da inclusão de uma nova gala na sua programação. Os Premios Juventud fazem parte da evolução da Starlite para um modelo de plataforma capaz de ligar artistas, indústria, media, conteúdos e públicos entre Espanha, Estados Unidos, América Latina e outros mercados internacionais”, disseram os responsáveis por este espaço.

A organização espera que, a 3 de setembro, mais de 250 artistas convidados, mais de 200 nomeados, apresentadores, intérpretes, criadores de conteúdos e convidados especiais se reúnam em Marbella, numa produção que combinará espetáculo ao vivo, televisão, streaming e plataformas digitais.

A edição de 2026 foi também concebida para projetar conteúdos gerados pela Starlite Marbella para audiências internacionais através do ecossistema TelevisaUnivision nas Américas, televisão em Espanha e das principais plataformas digitais.

As estimativas da organização, baseadas em dados auditados correspondentes à edição de 2025, situam o alcance televisivo potencial associado à transmissão nos Estados Unidos em 62 milhões de pessoas e 13,6 milhões de potenciais espectadores em Espanha. No âmbito digital, a projeção atinge até 450 milhões de pessoas.

Esta capacidade de disseminação faz parte do posicionamento que a Starlite procura desenvolver como plataforma internacional. Para os artistas espanhóis, o modelo abre novas vias de visibilidade e ligação com os Estados Unidos, América Latina e outros territórios. Para artistas internacionais, a Starlite oferece também uma plataforma para expandir a sua presença em Espanha e Europa.

A abordagem é, portanto, multidirecional e não se limita a um género, origem ou mercado específico. A empresa procura reforçar o seu papel como aliado dos artistas, oferecendo-lhes não só um palco, mas também capacidade de amplificação, geração de conteúdos e acesso a novos públicos.

O modelo estende-se também aos destinos onde opera. A celebração de grandes eventos internacionais atrai artistas, meios de comunicação, profissionais, indústria e produções, além de gerar visibilidade externa e atividade económica ligada ao território.

A chegada dos Prémios Juventud faz assim parte de uma evolução que transcende o conceito tradicional de festival. A Starlite Marbella procura consolidar uma plataforma internacional capaz de atrair e ligar alguns dos principais eventos e referências da música mundial e do entretenimento.

Os Prémios Juventud serão um dos marcos desta estratégia, mas não definem os seus limites. A plataforma pretende continuar a incorporar artistas, conteúdos e eventos internacionais, independentemente da sua origem ou mercado.

“O salto dos Prémios Juventud para a Europa é, neste contexto, um novo exemplo desta capacidade de ligação e coloca Marbella como ponto de encontro para uma produção dirigida a públicos de diferentes mercados internacionais”, concluíram.