Regulação

Supervisor do Brasil suspende seguros de viagem da Generali

  • ECO Seguros
  • 14:55

A Susep decidiu impedir a Generali de vender seguros de viagem, podendo manter todos os outros ramos. A medida tem natureza cautelar e poderá ser revista caso irregularidades sejam corrigidas.

O regulador brasileiro do setor segurador, a Superintendência de Seguros Privados (Susep), decidiu suspender cautelarmente a operação da Generali Brasil Seguros no ramo de seguro viagem. A decisão, tomada esta quarta-feira, resulta de uma ação de fiscalização que identificou irregularidades e deficiências no modelo de atuação da seguradora e dos seus representantes na comercialização, regulação e liquidação de sinistros.

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Um dos principais pontos identificados envolve a Hero MGA Serviços, representante da Generali, cuja remuneração estava vinculada ao resultado da operação e incluía indicadores relacionados com sinistros pagos e pendentes. Para a Susep, este modelo poderia criar conflitos de interesses e incentivos económicos à redução ou recusa de indemnizações. A autarquia já tinha identificado uma estrutura semelhante envolvendo a Hero MGA e outra seguradora, tendo adotado uma medida cautelar em 2024.

A fiscalização encontrou ainda falhas nos registos e nas informações reportadas à Susep, problemas na regulação de sinistros e no pagamento de prestadores de serviços médico-hospitalares. Foram também identificadas situações de demora na análise de processos, indícios de recusas indevidas de cobertura e cobranças diretamente dirigidas a segurados por prestadores de serviços no exterior. A Susep apontou igualmente a transferência para representantes de funções relacionadas com a operação, incluindo decisões sobre cobertura e liquidação de sinistros.

A suspensão abrange exclusivamente a operação da Generali Brasil no ramo de seguro viagem, mantendo-se as restantes atividades da seguradora. A medida tem natureza cautelar e poderá ser revista caso as irregularidades sejam corrigidas. Os processos administrativos prosseguirão, com garantia do contraditório e da ampla defesa à Generali.

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