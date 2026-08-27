Trump renomeia Lago Ontário como “Lago América”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou esta quinta-feira um decreto executivo para renomear o Lago Ontário como “Lago América” nos Estados Unidos, intensificando a sua disputa com o Canadá.

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“A mudança para o ‘Lago América’ é algo em que tenho vindo a pensar há muito tempo“, vincou o Presidente republicano, depois de já ter feito a ameaça na terça-feira através das redes sociais.

A decisão é válida para os Estados Unidos, mas Trump não pode obrigar o Canadá a seguir a sua convenção de nomenclatura.

A assinatura da ordem executiva decorreu na Sala Oval, com Trump à frente de um mapa dos Grandes Lagos, que separam os Estados Unidos do Canadá, no qual se lia em grandes letras vermelhas “Lago América”, em vez de Lago Ontário.

Trump recordou que já tinha renomeado o Golfo do México: “Nós mudámo-lo e agora é vulgarmente chamado Golfo da América. Por isso, se pensarmos bem, temos um golfo e temos um lago. Agora só precisamos de um oceano. Talvez tenhamos de mudar o nome do Atlântico e/ou do Pacífico. Talvez mudemos”.

Sobre o Canadá, Trump continuou a criticar os seus líderes: “Não creio que os seus representantes estejam a fazer um trabalho adequado”, criticou, antes de voltar a ameaçar impor tarifas.

“Vamos impor tarifas sobre os seus carros, que chegam em quantidades consideráveis, porque queremos fabricá-los aqui. Eles podem fabricar os seus próprios carros, se quiserem, e podem continuar a fabricá-los para o Canadá. Mas não queremos que fabriquem carros para os Estados Unidos da América. É muito simples. O mesmo se passa com muitos outros produtos”, explicou.

Desde a tomada de posse de Donald Trump no início do ano passado, o Canadá tem vindo a distanciar-se dos Estados Unidos, seu principal parceiro comercial e aliado, na sequência do agravamento das tensões comerciais entre Otava e Washington e da imposição de novas tarifas norte-americanas (de 50%) sobre produtos canadianos, e do insucesso das mais recentes negociações bilaterais.

Em reação, na terça-feira, o Canadá contra-atacou com tarifas sobre mais de 700 produtos norte-americanos, num valor estimado de 20 mil milhões de dólares (cerca de 17 mil milhões de euros).

Em linha com a ofensiva contra o Canadá nos últimos dias, Trump insistiu que o país vizinho “tem-se aproveitado dos Estados Unidos no comércio há muito tempo, infelizmente“.

E referiu-se ainda à questão militar, alegando que os Estados Unidos defendem o Canadá “de graça”.

“Não recebemos nada em troca. Não somos pagos para defender o Canadá, mas fazemo-lo, e eles sabem disso”, insistiu.

Trump terminou os seus comentários sublinhando que “em média, nos últimos 15 anos”, os Estados Unidos perderam “60 mil milhões de dólares anualmente a sustentar o Canadá”.

Trump referiu-se por diversas vezes ao Canadá depreciativamente, defendendo que deveria tornar-se um estado norte-americano e chegou a chamar o chefe do governo canadiano de “governador”.

Os dois países partilham fronteiras ao longo de vários Grandes Lagos, incluindo o Lago Ontário.

A fronteira oficial estende-se pelas águas entre as margens norte e sul do Lago Ontário.

Este corpo de água forma grande parte da costa do estado de Nova Iorque e separa Buffalo de Toronto, a capital da província de Ontário. Toronto é a cidade mais populosa do Canadá e Ontário a sua província mais populosa.

Ontário é também o maior destino de exportação para mais de uma dezena de estados norte-americanos.

O nome do lago deriva da palavra “oniatarí:io”, da língua indígena Huron, que significa “lago de águas brilhantes”, e é anterior à colonização europeia da região. A província, fundada em 1867, recebeu o nome do lago.

A Organização Hidrográfica Internacional, da qual os Estados Unidos e o Canadá são membros, trabalha para garantir que os mares, oceanos e águas navegáveis do mundo são mapeados de forma uniforme, além de nomear alguns deles.

No entanto, não existe um único organismo internacional que determine os nomes dos corpos de água internacionais.