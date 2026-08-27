UEFA prepara queixa-crime contra Gianni Infantino

A UEFA está a preparar uma queixa-crime contra Gianni Infantino devido ao plano falhado do presidente da FIFA de vender uma participação no Mundial a investidores privados, avança o Financial Times. O regulador de futebol europeu adiantou ainda que as queixas que vai apresentar na Suíça podem também visar outros dirigentes e consultores da FIFA por má gestão criminosa.

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No processo entregue num tribunal dos Estados Unidos, a UEFA afirmou que pediu documentos à empresa de investimentos de Joshua Kushner, que tinha sido designada como principal investidor na tentativa de Infantino de vender uma participação nos direitos comerciais da FIFA relativos ao torneio de futebol.

Esta tomada de posição surge um mês depois da UEFA ter ameaçado romper as relações comerciais e desportivas com a FIFA, em resposta à tentativa de Infantino de vender 20% dos direitos comerciais da organização num negócio no valor de 4 mil milhões de dólares. Após várias críticas, Infantino avançou que iria recuar com o seu plano.

Esta semana, o líder da UEFA Aleksander Ceferin afirmou que não vai candidatar-se à presidência da FIFA, mas apelou à demissão de Gianni Infantino. De momento, Infantino é o único candidato e a data limite para apresentação de candidaturas está marcada para 18 novembro. A eleição está marcada para março de 2027, em Marrocos.