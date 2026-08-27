Um trabalhador foi detido e outro funcionário investigado pela morte de um utilizador de uma residência em Tomares

A Equipa Territorial da Polícia Judicial da Guarda Civil de Mairena del Aljarafe abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do que aconteceu na última sexta-feira, quando um condutor de um autocarro destinado à transferência de utilizadores do centro recolheu várias pessoas em diferentes pontos e depois chegou às instalações, onde os utilizadores saíram do veículo.

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Um homem de 84 anos, utilizador de cadeira de rodas, teria permanecido na zona traseira da carrinha, permitida para este tipo de transporte, sem que a sua presença fosse notada, segundo os dados recolhidos durante a investigação.

Após várias horas estacionados, os trabalhadores do centro localizaram o homem no interior e notificaram os serviços de emergência. Os serviços de saúde enviados ao local confirmaram a morte à chegada e o respetivo protocolo judicial foi ativado.

Após recolher provas e recolher depoimentos, a Guarda Civil procedeu à detenção de uma pessoa e investigou outra como alegados autores de um crime de homicídio por negligência grave. Ambos faziam parte da equipa geriátrica.

Os procedimentos foram disponibilizados na Plaza 7 da Secção de Instrução do Tribunal de Instância de Sevilha.

Por sua vez, a residência de Tomares removeu o condutor e o assistente de saúde do serviço quando tomou conhecimento dos factos e ambos continuam separados como medida de precaução das suas funções enquanto as investigações decorrem, segundo fontes do centro.

A direção abriu uma investigação interna para reconstruir o que aconteceu e verificar a aplicação do protocolo de ação e segurança estabelecido para as transferências de utilizadores. As suas conclusões serão disponibilizadas à autoridade judicial.

A residência mantém a sua colaboração com a Guarda Civil e com a autoridade judicial, evitando fazer avaliações das possíveis responsabilidades individuais enquanto os procedimentos permanecem em aberto.