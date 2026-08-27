Vodafone recria Supertaça Feminina como alerta para abandono desportivo na adolescência

A iniciativa replicou as condições reais de competição, incluindo equipamentos personalizados, arbitragem oficial, relato do jogo e a presença de adeptos.

No âmbito do Dia Mundial da Igualdade Feminina, assinalado esta quarta-feira, a Vodafone reforçou o seu compromisso com a promoção do desporto no feminino através do lançamento da iniciativa “Vodafone Primeira Supertaça”. Desenvolvido em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o projeto pretende ajudar a combater um problema estrutural em Portugal, uma em cada três raparigas abandona a prática desportiva durante a adolescência.

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Para incentivar a permanência das jovens no desporto, a operadora criou uma experiência imersiva que proporcionou a um grupo de jovens atletas o ambiente de um jogo profissional. A iniciativa replicou as condições reais de competição, incluindo equipamentos personalizados, arbitragem oficial, relato do jogo e a presença de adeptos.

“A experiência foi pensada ao detalhe para que estas jogadoras sentissem o momento como uma celebração do talento, da dedicação e da ambição“, refere a marca em comunicado. O resultado desta ação, que visa aumentar a visibilidade e as referências positivas para as novas gerações, está documentado num filme já disponível nas plataformas digitais da Vodafone.

A iniciativa terá um novo capítulo no primeiro fim de semana de setembro. As participantes da “Vodafone Primeira Supertaça” estarão presentes no arranque oficial da época feminina, acompanhando a entrada em campo das jogadoras do SL Benfica e do FC Porto na Supertaça Feminina Vodafone. O jogo, que será transmitido na RTP1, disputa-se no dia 6 de setembro, no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

O apoio ao futebol feminino é uma estratégia transversal da Vodafone, que em Portugal patrocina a Supertaça Feminina e, a nível internacional, associa a sua marca a competições como a UEFA Women’s Champions League e o UEFA Women’s EURO 2029.