27% dos espanhóis deixam de reciclar vidro durante as férias
Segundo o estudo 'Usos e atitudes dos espanhóis em relação à reciclagem', elaborado pela Ecovidrio e publicado em julho.
Este relaxamento dos hábitos coincide precisamente com um dos períodos de maior geração de resíduos do ano, uma vez que durante os meses de verão se concentra 30% dos resíduos de embalagens de vidro descartáveis gerados anualmente em Espanha.
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Entre as principais razões para abandonar temporariamente este hábito estão as dificuldades associadas à mudança de residência durante as férias. 38% dos que deixam de reciclar dizem não saber onde estão localizados os contentores no destino, enquanto 13% apontam para a falta de espaço nas acomodações e 12% salientam que a gestão de resíduos depende de terceiros, como acontece em hotéis ou apartamentos turísticos. Além disso, 9% admitem ter deixado de o fazer por preguiça.
O aumento da atividade turística, o maior consumo fora de casa e a intensa atividade de bares e restaurantes explicam em parte a maior geração de resíduos de vidro durante este período. Neste contexto, a indústria da hotelaria desempenha um papel importante na transição para um modelo de economia circular e na garantia da correta separação das embalagens consumidas fora de casa.
Os dados disponíveis refletem um elevado grau de implementação destas práticas no setor. O III Barómetro sobre Sustentabilidade Hoteleira das costas espanholas pela Ecovidrio, realizado em 2025 em quase 14.000 estabelecimentos, indica que quase oito em cada dez empresas aplicam medidas de sustentabilidade. A gestão correta de resíduos atinge uma implementação de 85,3% e o vidro é a fração melhor gerida, com 97,2%, à frente do óleo de cozinha, papel e cartão ou embalagens leves.
Estes números surgem num contexto em que Espanha mantém elevados níveis de recuperação deste material. Em 2025, a taxa estimada de reciclagem de embalagens de vidro atingiu 72,3%, acima da meta de 70% definida para esse ano pelo Real Decreto sobre Embalagens e Resíduos de Embalagens. No total, foram recuperadas 1.042.834 toneladas de resíduos de embalagens de vidro.
A reciclagem e a economia circular são também particularmente relevantes para setores intimamente ligados à indústria da hotelaria, como as bebidas espirituosas. Neste sentido, segundo o ‘Relatório Socioeconómico 2025’ da Espirituosos España, o setor mantém taxas de recuperação dos resíduos gerados acima de 99% e está a trabalhar no desenvolvimento de embalagens com maior conteúdo reciclado e menor impacto ambiental associado ao transporte. Com isto, procura avançar para um modelo de produção mais circular e eficiente na utilização dos recursos.
Neste contexto, manter os hábitos de reciclagem também durante as férias é fundamental para consolidar o progresso alcançado em Espanha em termos de sustentabilidade.
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