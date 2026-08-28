Inteligência Artificial

Anthropic vence batalha judicial contra Pentágono na Califórnia

  • ECO
  • 9:24

A justiça norte-americana deu razão à Anthropic na disputa com o Pentágono, considerando ilegal a decisão de classificar a empresa como um risco para a cadeia de abastecimento militar.

A justiça norte-americana bloqueou a decisão do Pentágono de classificar a Anthropic como risco para a cadeia de abastecimento militar, considerando a medida “ilegal e sem fundamento” avança a Reuters. A decisão é uma vitória para a empresa de inteligência artificial, que processou o Governo Trump.

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A decisão foi proferida pela juíza distrital Rita Lin, nomeada pelo ex-presidente democrata Joe Biden, num despacho de 59 páginas. A Anthropic tinha recusado permitir que os seus modelos fossem utilizados para vigilância doméstica ou armas autónomas, levando o secretário da Defesa, Pete Hegseth, a classificá-la como um risco para a segurança nacional e a impedir a empresa de aceder a determinados contratos militares.

A Anthropic alegou que a medida constituía uma retaliação pelas suas posições sobre a segurança da IA. A empresa saudou agora a decisão do tribunal e afirmou que continua “focada em trabalhar produtivamente com o governo para aproveitar a IA em prol da segurança nacional, para que todos os americanos se beneficiem dessa tecnologia”.

A decisão representa uma vitória para a Anthropic, mas a disputa ainda não terminou: a empresa enfrenta um segundo processo judicial em Washington relacionado com uma classificação semelhante do Pentágono, que poderá impedir o acesso a contratos com o Governo civil.

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