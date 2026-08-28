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APS com formação sobre novas formas de monetizar o património imobiliário

  • ECO Seguros
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A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) realiza, a 8 de setembro, um curso sobre a monetização do património imobiliário como solução complementar aos sistemas tradicionais de poupança.

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vai realizar, no dia 8 de setembro, entre as 09h15 e as 12h45, em Lisboa, o curso “A casa como ativo: a monetização do património imobiliário”.

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Esta é a quarta formação do ciclo de estudos “Os Seguros e o tempo da vida: Longevidade, Poupança e Saúde”. O curso pretende preparar profissionais para avaliar os desafios e as oportunidades de uma sociedade que vive mais, cruzando as dimensões da demografia, da economia e da inovação, de forma a explorar “novas soluções para complementar os sistemas tradicionais de poupança e proteção” através da monetização do património imobiliário, o papel que o setor poderá desempenhar no desenvolvimento destas soluções e os “principais desafios e oportunidades para a sua aplicação em Portugal”.

Este curso destina-se a colaboradores do setor segurador das áreas técnica, atuarial, de produto, comercial, de inovação e de estratégia, mas também a profissionais das áreas da banca, gestão de ativos, consultoria e planeamento financeiro, bem como a representantes de entidades públicas e reguladores.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outras informações estão disponíveis no site da APS. Para mais informações, consulte aqui.

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