Desporto

Benfica e Torreense já conhecem adversários na Liga Europa

Benfica e Torreense ficaram a conhecer os adversários na Liga Europa. Encarnados vão a Milão, naquele que será o jogo mais exigente. Torreense estreia-se esta época nas competições europeias.

O SL Benfica e o Torreense já conhecem os respetivos adversários na Liga Europa 2026/27. O sorteio foi conhecido esta sexta-feira no Mónaco. Destaque para a visita do Benfica a San Siro para jogar com o AC Milão. O Torreense parte à aventura nas competições europeias pela primeira vez e vai defrontar o Celtic e o Lech Poznan, também adversários do Benfica nesta fase inicial da competição.

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A final da Liga Europa está marcada para o Stadion Frankfurt, na Alemanha, no dia 26 de maio de 2027.

Veja aqui os adversários:

SL Benfica

  • AC Milão
  • AZ Alkmaar
  • Celtic
  • Vitoria Plzen
  • Lech Poznan
  • Omonia
  • OFI Creta
  • NEC

Torreense

  • Olympiacos
  • Real Sociedad
  • Celtic
  • Ferencváros
  • Sunderland
  • Lech Poznan
  • Ararat-Armenia
  • Lillestrom

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Benfica e Torreense já conhecem adversários na Liga Europa

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