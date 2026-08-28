Benfica e Torreense já conhecem adversários na Liga Europa
Benfica e Torreense ficaram a conhecer os adversários na Liga Europa. Encarnados vão a Milão, naquele que será o jogo mais exigente. Torreense estreia-se esta época nas competições europeias.
O SL Benfica e o Torreense já conhecem os respetivos adversários na Liga Europa 2026/27. O sorteio foi conhecido esta sexta-feira no Mónaco. Destaque para a visita do Benfica a San Siro para jogar com o AC Milão. O Torreense parte à aventura nas competições europeias pela primeira vez e vai defrontar o Celtic e o Lech Poznan, também adversários do Benfica nesta fase inicial da competição.
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A final da Liga Europa está marcada para o Stadion Frankfurt, na Alemanha, no dia 26 de maio de 2027.
Veja aqui os adversários:
SL Benfica
- AC Milão
- AZ Alkmaar
- Celtic
- Vitoria Plzen
- Lech Poznan
- Omonia
- OFI Creta
- NEC
Torreense
- Olympiacos
- Real Sociedad
- Celtic
- Ferencváros
- Sunderland
- Lech Poznan
- Ararat-Armenia
- Lillestrom
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Benfica e Torreense já conhecem adversários na Liga Europa
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