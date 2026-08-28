“By Salomon Hospitality” lança o Círculo, a sua nova marca de hotéis de luxo

Pela Salomon Hospitality, a plataforma hoteleira liderada pelos irmãos Harry e Toni Serra Moreno, lançou o Círculo, uma nova marca de hotéis de luxo concebidos para estabelecimentos situados em edifícios com identidade e elevado valor arquitetónico.

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O primeiro estabelecimento da nova marca é o Círculo Condal, um hotel com 29 quartos localizado em Las Ramblas, em Barcelona. Este será acompanhado ao longo de 2027 pelo Círculo Sevillano, no antigo Palácio Pinello em Sevilha, e pelo Círculo Granadino, no Palácio San José em Granada.

A nova marca foi criada com o objetivo de “reunir uma coleção de hotéis sob a mesma forma de compreender a hospitalidade, começando pela singularidade de cada edifício e dos seus arredores, para oferecer uma experiência reconhecível, baseada no cuidado do design, atenção ao detalhe e na procura de espaços de calma dentro do ritmo da cidade”.

“Queremos que o viajante identifique o Círculo como uma forma única de compreender a hospitalidade, independentemente da cidade ou estabelecimento onde está hospedado”, afirmou Harry Serra, cofundador da By Salomon Hospitality, num comunicado. A nova marca permite ao grupo continuar a avançar na sua estratégia de desenvolver conceitos diferenciados para diferentes ativos e perfis de viajantes.

O hotel Círculo Condal está localizado no número 44 da La Rambla. Tem 29 salas distribuídas por sete pisos e está integrada num edifício cuja arquitetura é um dos principais elementos da proposta. O projeto responde ao compromisso da By Salomon Hospitality em recuperar e valorizar espaços únicos, respeitando as características da propriedade e desenvolvendo uma proposta de alojamento contemporânea em torno deles.

O design interior deste alojamento de luxo foi desenvolvido pela ContiCert, com um design baseado em materiais, texturas e elementos selecionados para criar uma atmosfera quente e serena, em contraste com o dinamismo de Las Ramblas. A proposta liga-se à filosofia que inspira o Círculo e ao seu slogan ‘Bem-vindo ao círculo interno. Uma calma dentro do pulso’.

“Há edifícios que, devido à sua arquitetura ou história, exigem um projeto desenhado especificamente para eles. Com o Círculo Condal quisemos preservar esse carácter e torná-lo parte da experiência, ao mesmo tempo que criávamos um espaço de desconexão no coração de Barcelona”, acrescentou Serra.

O lançamento do Círculo faz parte da estratégia de diversificação da By Salomon Hospitality, que nos últimos dois anos consolidou o seu crescimento no mercado espanhol através de um modelo apoiado pelo desenvolvimento das suas próprias marcas e conceitos diferenciados para diferentes segmentos do público.

Atualmente, a empresa possui um portefólio de 24 ativos, incluindo hotéis urbanos, estabelecimentos boutique e projetos de luxo, com presença em Espanha e em mercados internacionais como Portugal e Hungria. O grupo articula a sua oferta através de seis marcas – By Salomon, Casa Teva, Honest, Arco, Chic&Basic e Círculo – direcionadas a diferentes perfis de viajantes, níveis de serviço e propostas de alojamento.