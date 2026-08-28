Carris apresenta na segunda-feira solução para o futuro elevador da Glória
A poucos dias de completar um ano do trágico acidente que causou 16 vítimas mortais, Carris apresenta esta segunda-feira uma solução para o futuro elevador da Glória.
A Carris vai apresentar, esta segunda-feira, uma solução para o futuro elevador da Glória, a três dias de se completar um ano do trágico acidente que provocou a morte a 16 pessoas e ferimentos a outras 20. Além de privilegiar a segurança dos utilizadores, o novo projeto deverá conciliar engenharia com o património e preservar a relação histórica do ascensor com a Calçada da Glória.
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Na sessão marcada para o início da próxima semana — que terá lugar no auditório da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa –, serão igualmente divulgados os conceitos técnicos e as principais linhas orientadoras da proposta que se encontra em desenvolvimento.
Uma semana após o acidente, o município de Lisboa nomeou uma equipa para o desenvolvimento de um “novo sistema tecnológico” do elevador, constituída por técnicos da Ordem dos Engenheiros, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e do Instituto Superior Técnico (IST), noticiava o ECO a 11 de setembro de 2025.
Entre esses técnicos, estão João Godinho Viegas, diretor do Centro de Instrumentação Científica e Tecnologias de Informação do LNEC, e Jorge Ambrósio, professor de Biomecânica do Movimento no IST.
A equipa ficou completa com Luís Oliveira Santos, diretor do Departamento de Estruturas do LNEC, Manuel Tender, coordenador do grupo de Segurança no Trabalho da Ordem dos Engenheiros, e Ricardo da Cunha Reis, presidente do Colégio de Engenharia e Qualidade da Ordem dos Engenheiros.
Entretanto, esta sexta-feira o Observador noticia que a Carris terminou todos os contratos com a MNTC, a empresa responsável pela manutenção do Elevador da Glória quando ocorreu o acidente de 3 de setembro de 2025. Esta empresa prestava serviços à transportadora desde 2017.
Já esta quinta-feira, a Fidelidade avançou que “assumiu a responsabilidade pelo reembolso, de aproximadamente 2,3 milhões de euros em despesas relacionadas com o acidente, incluindo além dos acordos indemnizatórios já alcançados, serviços funerários, repatriamentos, consultas, tratamentos, internamentos, intervenções cirúrgicas, reabilitação, transportes, salários perdidos, entre outros”.
A seguradora informou igualmente que, até à data, concluiu acordos de indemnização com quatro famílias e estão atualmente em negociação sete processos.
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