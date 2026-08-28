Docenteo identifica cinco chaves para que um projeto de IA gere impacto real no negócio

Por essa razão, ele recomendou o desenvolvimento desses processos com a ajuda de especialistas para desenvolver uma visão de longo prazo, enquanto internamente tenta “aplicar o que foi aprendido e continuar avançando com maior autonomia e capacidade interna.”

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“O objetivo não deve ser fazer mais projetos de IA, mas tornar as empresas mais competitivas mudando a forma como operam com IA. E essa mudança só faz sentido se acabar se traduzir em impacto na demonstração de resultados”, disse o cofundador e chefe de negócios da Docenteo, Alejandro Peris.

Com base em sua experiência em projetos de inteligência artificial, dados e transformação tecnológica, a empresa identifica cinco chaves para que uma iniciativa de IA transcenda a fase experimental, gere resultados e aumente a capacidade da empresa de enfrentar novos desafios.

A principal é que o ponto de partida não deve ser a tecnologia, mas o resultado que você quer alcançar com ela. Para o Docenteo, qualquer projeto deve começar com um indicador específico que você quer avançar e um objetivo que permita determinar se a iniciativa funcionou. Por exemplo, reduzir o custo de um processo, aumentar a produtividade ou melhorar a experiência, para que o resultado possa ser comparado posteriormente.

Na opinião dele, a IA “não deve se tornar um objetivo em si mesma ou uma corrida para acumular casos de uso. Deve ser um meio de gerar melhorias mensuráveis, seja em crescimento ou eficiência.”

Em segundo lugar, ele recomenda “apostar em projetos limitados, mensuráveis e escaláveis”. Docenteo incentiva o desenvolvimento de iniciativas que permitam testar uma hipótese, obter resultados rapidamente e corrigir a abordagem quando necessário. Porque “a chave não é reduzir a ambição, mas dividi-la em projetos mais concretos que nos permitam demonstrar impacto, acelerar o aprendizado e desenvolver capacidades que possam escalar na organização.”

O terceiro passo é projetar com a produção em mente. Pela sua experiência, o verdadeiro desafio é fazê-los funcionar em escala dentro da organização, para que processos, qualidade dos dados, integrações, custos operacionais, permissões, segurança, rastreabilidade ou manutenção possam ser alterados. Portanto, esses elementos devem fazer parte do projeto desde o início e não serem tratados como uma fase posterior.

Combinar conhecimento de negócios e tecnologia é o quarto elemento. Para o Docenteo, os melhores resultados não nascem em laboratório, mas surgem quando ambas as perspectivas trabalham juntas no campo, desde a identificação do caso de uso até sua implementação. Essa colaboração também deve servir para transferir conhecimento e um projeto não deve se limitar a entregar uma solução, mas manter dentro da organização critérios, práticas e capacidade de operar e evoluir o que foi construído.

Por fim, ele defende a construção com capacidade de continuar evoluindo porque “a startup não é o fim do projeto, mas o momento em que a mudança começa”. Na opinião dele, é então que a solução deve ser integrada aos processos, incorporada à forma como as equipes trabalham e se tornar uma nova capacidade dentro da organização. Para o Docenteo, implementar IA também significa “transferir o conhecimento e os critérios necessários para que as pessoas operem e evoluam o que foi construído”.

A empresa enfatizou em um comunicato que “o sucesso não é medido apenas pelo que é entregue ao final de um projeto, mas também pelo que a organização é capaz de fazer quando o fornecedor não está mais presente: evoluir a solução, aplicar o que foi aprendido e continuar avançando com maior autonomia e capacidade interna.”

Para a empresa, a próxima etapa da inteligência artificial será marcada menos pelo número de ferramentas ou pilotos desenvolvidos e mais pela capacidade das organizações de integrar a tecnologia em seus processos e evoluí-la conforme suas necessidades mudam. Portanto, nesse cenário, ele aconselha recorrer a especialistas.

“O sucesso de um projeto de IA não deve ser deixar uma solução funcionando. Isso deveria deixar uma empresa mais capaz de entender a tecnologia, evoluí-la e enfrentar a próxima mudança com menos dependência externa. Essa capacidade é o que acaba transformando a IA em uma verdadeira vantagem competitiva”, disse o cofundador e gerente técnico do Docenteo, Álvaro Montero.