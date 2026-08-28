DomusVi planeia novas aberturas na Catalunha, Galícia e Ilhas Canárias

A DomusVi continua a progredir na sua estratégia de crescimento com três novas aberturas residenciais planeadas em diferentes partes do país: Gavà (2026), Tenerife e Ourense (2027).

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A cidade de Gavà (Barcelona) terá um novo centro antes do final do ano, além do recentemente inaugurado em Les Franqueses del Vallès, DomusVi Vallès Nord. A DomusVi Gavà Ciutat terá quase 7.000 metros quadrados e 120 canteiros, bem como grandes áreas de jardim e espaços concebidos para promover a convivência e a atenção personalizada. Prevê-se que a abertura gere cerca de 100 empregos quando o centro atingir a sua plena atividade. Na Catalunha, a empresa atingiria o número de 17 centros, 12 na província de Barcelona.

Nas Ilhas Canárias, a DomusVi, que já possui um centro residencial na província de Las Palmas, irá expandir a sua presença no próximo ano com um novo projeto residencial em Tenerife, reforçando assim a sua capacidade de saúde num território marcado pelo crescimento da população sénior e pela procura de recursos especializados.

A empresa também planeia abrir uma residência na cidade de Ourense ao longo do próximo ano, alcançando assim um total de 29 centros na Galiza.

Atualmente, a DomusVi em Espanha tem 143 residências e serve mais de 30.000 idosos em centros de dia e residências, e mais de 124.500 pessoas em serviços de ambiente doméstico. Com esta previsão, a empresa atingirá, no próximo ano, 146 residências em toda Espanha.

A DomusVi salientou que a ‘Humaniza’ é um modelo de cuidados próprio “que implementa em todos os seus centros e serviços, com o objetivo de oferecer cuidados mais próximos, que respondam aos interesses e vontades de cada pessoa, tendo em conta a sua trajetória e o seu momento vital”. “Esta abordagem dá prioridade à autonomia, ao bem-estar emocional e à qualidade de vida dos idosos, através de espaços mais acolhedores, equipas multidisciplinares e terapias individualizadas. Além disso, promove-se um diálogo ativo com as famílias através dos Conselhos de Família, já presentes em mais de 100 centros”, explicou.