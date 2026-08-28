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Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 69 milhões de euros

  • ECO
  • 20:34

O jackpot desta sexta-feira é de 69 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Com um primeiro prémio no valor de 69 milhões de euros, decorreu esta sexta-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

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Veja a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira, dia 28 de agosto.

Números: 7, 14, 28, 42, 45

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