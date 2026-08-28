Exportações portuguesas de calçado caem 2,1% para 813 milhões no 1.º semestre

As exportações portuguesas de calçado caíram 2,1% no primeiro semestre, em termos homólogos, para 813 milhões de euros, num contexto de “desaceleração geral no comércio global de calçado“, anunciou esta sexta-feira a associação setorial APICCAPS.

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Segundo a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS), esta quebra foi, ainda assim, menor do que a registada pela Itália e pela Espanha, os dois principais concorrentes de Portugal, cujas perdas acumuladas até maio ascendiam a 4,3% e 7,3%, respetivamente.

“A indústria portuguesa está a passar por um período muito difícil, assim como a maioria dos principais produtores do mundo. Mesmo assim, Portugal conseguiu resistir melhor à pressão do que muitos dos seus concorrentes e preservar uma posição internacional baseada em valor, qualidade e capacidade de resposta das empresas”, afirma o diretor executivo da APICCAPS, citado na mais recente newsletter da associação.

Embora reconhecendo que “não se pode minimizar a contração das exportações”, Paulo Gonçalves salienta que “deve ser vista no contexto de uma desaceleração geral no comércio global de calçado” e considera que “os resultados mostram que a estratégia de Portugal continua adequada e que as empresas conseguiram defender os seus mercados num ambiente de enorme pressão”.

“O setor opera sob intensa pressão: os conflitos armados na Ucrânia e no Oriente Médio continuam a afetar a cadeia de valor da moda, reduzindo significativamente o acesso a mercados de luxo que tradicionalmente foram importantes para as empresas portuguesas”, explica.

Uma situação, acrescenta, “agravada por interrupções logísticas, especialmente no estreito de Ormuz, que estão a penalizar fortemente a atividade económica e a contribuir para custos mais altos”.

Segundo a APICCAPS, “internacionalmente, todos os principais players enfrentaram dificuldades significativas nos primeiros cinco meses de 2026″, com a China a registar perdas de 10,9%, o Brasil 15,7% e a Turquia 5,3%. Já o Vietname revelou-se mais resiliente que os concorrentes asiáticos, recuando apenas 1,3%.

Em 2025, Portugal consolidou sua liderança sobre a Espanha na produção de calçado e manteve-se o 2.º maior produtor da Europa, com as exportações de calçado nacional a crescerem 0,8%, para 1.718 milhões de euros, recuperando após dois anos de queda e contrariando a tendência negativa das indústrias italiana e espanhola.

A Alemanha foi o principal destino do calçado português, representando 24% das exportações, seguida pela França com 20%, pela Holanda e Espanha, ambas com 11%, e pelo Reino Unido com 6%.

De acordo com dados do “World Footwear Yearbook 2026”, Portugal subiu em 2025 para a 18.ª posição entre os maiores produtores mundiais de calçado, num ranking liderado pela China, que responde por 55% da produção global.

O estudo, publicado anualmente pela APICCAPS, indica que em 2025 Portugal representou 0,3% da produção mundial em volume e 0,5% em valor, sendo cerca de 93% dos sapatos produzidos no país vendidos em 174 mercados.

Em 2025, Portugal ocupou a 13.ª posição entre os maiores exportadores mundiais de calçado em valor, com vendas de 1.949 milhões de dólares (cerca de 1.718 milhões de euros à taxa de câmbio no período de referência), e o 17.º lugar em volume, com 69 milhões de pares exportados.

O preço médio de exportação aumentou 2,5%, para 28,25 dólares por par, mantendo o país o segundo posto a nível mundial, apenas atrás da Itália.

A APICCAPS nota que a indústria portuguesa está a diversificar as suas categorias de materiais e produtos: O calçado de couro caiu de 69% das exportações há três anos para 58%, enquanto o peso dos produtos de borracha e plástico aumentou de 13% para 21% e a dos produtos têxteis de 8% para 12%.

No calçado impermeável, Portugal já ocupa o 5.º lugar entre os maiores exportadores mundiais, com uma participação de 3,4% e vendas de 55 milhões de dólares (47,2 milhões de euros).