Indústria apela a mais colaboração público-privada para acelerar a implementação da IA na Europa

Nos últimos meses, várias vozes no setor tecnológico e empresarial defenderam a necessidade de reforçar a colaboração público-privada para mobilizar investimentos, desenvolver infraestruturas e facilitar a chegada de soluções europeias de inteligência artificial ao mercado e ganho escala.

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A DigitalEurope, que reúne grandes empresas e associações representando 56.000 empresas, optou por uma “parceria ambiciosa entre atores públicos e privados” para recuperar a competitividade e reforçar a segurança tecnológica da Europa. Os seus signatários afirmam estar preparados para investir, inovar e colaborar em projetos digitais, mas exigem investimentos coordenados, contratação pública e condições que permitam desenvolver e escalar tecnologia no continente.

O presidente da Telefónica, Marc Murtra, já apelou em junho a uma “ação público-privada” para tornar uma inteligência artificial europeia uma realidade, durante o seu discurso na Reunião do Círculo de Economia. Murtra argumentou que a Europa precisa de ganhar escala e reforçar capacidades críticas, como a energia e infraestruturas digitais, para poder desenvolver os seus próprios modelos e aplicações de IA.

O executivo também sustentou que a autonomia estratégica não implica isolamento, mas sim a capacidade de desenvolver e controlar tecnologias críticas. Neste sentido, apelou a uma colaboração mais estreita entre empresas, administrações e instituições europeias para acelerar a inovação e promover projetos tecnológicos de âmbito continental.

A Dell Technologies também argumentou que parcerias público-privadas e soluções abertas são necessárias para escalar a IA na Europa. A empresa salienta que a ambição europeia depende de uma base digital robusta, composta por capacidade computacional, armazenamento, conectividade e infraestruturas de dados, e sustenta que a colaboração é essencial para combinar inovação, soberania e escolha.

A Comissão Europeia colocou este modelo de cooperação no centro da InvestAI, a iniciativa com a qual procura mobilizar 200.000 milhões de euros para inteligência artificial, incluindo 20.000 milhões para gigafábricas. A Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, descreveu o projeto como uma parceria público-privada semelhante a “um CERN para IA”, destinada a dar acesso a cientistas e empresas europeias, e não apenas aos maiores intervenientes tecnológicos, capacidade computacional avançada.

As gigafábricas irão combinar financiamento público e privado e estarão orientadas para o desenvolvimento de IA fiável para aplicações industriais e críticas para a missão. A Comissão e o Banco Europeu de Investimento também concordaram em trabalhar em conjunto para transformar as propostas dos consórcios em projetos bancáveis e facilitar o seu possível cofinanciamento.

A cooperação é também articulada através da Aliança Apply AI, um fórum promovido pela Comissão que reúne fornecedores de IA, empresas industriais, universidades, centros de investigação e administrações. O seu objetivo é identificar casos de uso, barreiras e medidas que acelerem a adoção desta tecnologia em setores como a indústria transformadora, energia, saúde, mobilidade, agroalimentar e comunicações.