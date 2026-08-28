João Soares diz que comparar Carneiro a Ventura “é uma indecência”

O socialista João Soares criticou hoje na Universidade de Verão do PSD o líder parlamentar social-democrata, considerando “uma indecência” comparar José Luís Carneiro a André Ventura, mas defendeu o ministro Luís Neves do que classificou como “campanha miserável”.

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João Soares, antigo presidente da Câmara de Lisboa e ex-ministro da Cultura, foi hoje o orador convidado do jantar-conferência da Universidade de Verão do PSD, iniciativa de formação de jovens que decorre até domingo em Castelo de Vide (Portalegre).

Na sua intervenção inicial, em que defendeu a importância do diálogo entre PS e PSD, o socialista criticou a intervenção de Hugo Soares na abertura desta iniciativa, na qual acusou os líderes do PS e do Chega de estarem “cada vez mais parecidos” na “impreparação para serem alternativas” ao atual Governo da AD.

“Não gostei de o ouvir dizer aquilo e o José Luís Carneiro respondeu-lhe muito bem, que foi acusação leviana. E ele foi ponderado no português, comparar o José Luís Carneiro com aquele senhor que é líder do Chega, e que nos habitua às coisas mais inacreditáveis, é uma indecência“, disse.

Por outro lado, o antigo autarca socialista desvalorizou as polémicas que envolvem o ministro da Administração Interna, Luís Neves, considerando que está a ser alvo de “uma campanha miserável”.

“Nós estamos de tal maneira permanentemente a ser metralhados com coisas completamente secundárias: eu podia usar um exemplo que já está a passar de moda, que é a casa de campo do atual ministro da Administração Interna, se é um tanque ou se é uma piscina, ou se é o não sei o quê, ou se é o carro”, afirmou, dizendo prestar homenagem a “um excelente diretor da Polícia Judiciária”.

O antigo dirigente socialista defendeu que o PSD é “uma parte essencial da espinha dorsal da democracia portuguesa”, mas atribuiu um papel ainda superior ao PS.

“Nós somos também uma parte essencial, eu até tendo a dizer – sou suspeito – somos ainda mais essenciais, porque nós somos mesmo a coluna vertebral da liberdade e da democracia portuguesa desde sempre, porque tínhamos o antecedente do antes do 25 de Abril“, justificou.

O socialista defendeu ser essencial a capacidade de PS e PSD dialogarem e não andarem “permanentemente às turras”, considerando que quer Hugo Soares quer o líder do PSD, Luís Montenegro, têm a capacidade de o fazer, se quiserem.

João Soares deixou também elogios ao secretário-geral do PS, classificando-o como “um homem sério, um homem decente”. “Também merecia um dia vir à Universidade de Verão, ainda antes de ser primeiro-ministro, e não será para o ano”, antecipou.