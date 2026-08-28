José Eduardo Moreira é o novo administrador da TAP com o pelouro operacional

O Conselho de Administração da TAP cooptou José Eduardo Moreira como novo administrador responsável pela direção de operações, depois de o gestor Mário Chaves ter renunciado ao cargo no início de agosto, faz saber esta sexta-feira a empresa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Por deliberação de cooptação do Conselho de Administração, José Eduardo Moreira é o novo COO [‘Chief Operating Officer’, diretor de operações] da TAP, na sequência da renúncia ao cargo apresentada por Mário Chaves”, refere o grupo de transporte aéreo num comunicado enviado às redações.

Na TAP desde 1998, José Eduardo Moreira é atualmente diretor-geral da manutenção e engenharia da companhia aérea. Anteriormente “exerceu funções de engenharia nas direções da manutenção de motores e da engenharia e aeronevagabilidade”, refere a empresa.

Mário Chaves fazia parte do Conselho de Administração da TAP desde 2023, com as funções de diretor de operações. Em 3 de agosto, a empresa informou que o gestor apresentou a renúncia, com efeitos a 31 de agosto.

No início do ano, Gonçalo Pires, gestor que tinha o pelouro financeiro, também saiu da administração da TAP, tendo sido substituído por Renato Inácio.

A TAP encontra-se em processo de privatização. Na corrida estão os grupos Air France-KLM e Lufthansa, que em 29 de julho entregaram, cada um, as propostas vinculativas para entrarem no capital da companhia. Esta é a terceira e última etapa obrigatória no processo de privatização.

O Governo pretende vender até 49,9% do capital da TAP, dos quais 5% estão reservados aos trabalhadores, podendo a parcela não subscrita ser adquirida pelo investidor selecionado, ao abrigo de um direito de preferência.