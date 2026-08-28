Leiria já analisou 10.807 candidaturas de apoio à recuperação de casas danificadas pelo mau tempo
Das 10.807 candidaturas de apoio, já foram processadas pela CCDR Centro 10.735 candidaturas e pagas 7.694. Por pagar estão 310 pedidos, estando em análise 72 processos.
No dia em que se assinalam sete meses da passagem da depressão Kristin, que deixou um rasto de destruição em Leiria, o município anunciou o fecho de uma das maiores operações para a reconstrução das causas destruídas pelo mau tempo. O autarca Gonçalo Lopes deu conta da conclusão da análise das 10.807 candidaturas aos apoios da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, num total de 69,7 milhões de euros.
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Dos 10.807 pedidos para reconstrução das casas apresentados pelas famílias afetadas, 10.735 candidaturas já foram processadas pela CCDR Centro e 7.694 foram pagas. Há ainda 310 pedidos por pagar, estando em análise outros 72 processos, revelou esta sexta-feira o presidente da Câmara de Leiria, durante uma conferência de imprensa no Mercado de Sant’Ana. Foram ainda indeferidas 2.731 candidaturas, acrescentou.
Dos 69,7 milhões de euros solicitados pelas pessoas afetadas pelo mau tempo, cerca de 37,3 milhões já foram pagos e outros 39,5 milhões foram validados pela autarquia, adiantou o autarca socialista. Toda esta operação, revelou, exigiu um esforço financeiro municipal na ordem dos 813 mil euros, “dos quais 788,5 mil euros correspondem a recursos humanos”.
O concelho de Leiria concentra 30% do total das candidaturas apresentadas no país, com vista à reconstrução das casas destruídas pela intempérie.
Gonçalo Lopes referiu ainda que “a conclusão desta primeira análise não representa o encerramento do processo”. Muito pelo contrário. “Ainda há muita obra por fazer que tem de ser feita“, desde a requalificação de “estradas que estão fechadas às escolas que trabalham em contentores”, elencou.
Durante estes setes meses de trabalho, contabilizou, “estiveram envolvidos 70 trabalhadores do município e dos SMAS do concelho, além de 107 técnicos de entidades externas. Foram realizadas 6.070 vistorias, 4.378 atendimentos presenciais e 326 atendimentos descentralizados nas freguesias.
“A essência da existência humana continua a ser viver em comunidade e conseguirmos ajudar quem mais precisa, sobretudo nos momentos mais difíceis”, destacou.
As candidaturas de apoio à recuperação habitacional em números:
- 69,7 milhões de euros – é o montante pedido nas candidaturas apresentadas em Leiria
- 39,5 milhões de euros foram validados pelo município
- 37,3 milhões de euros já foram pagos
- 10.807 candidaturas de apoio à recuperação das habitações afetadas analisadas pelo município de Leiria
- 10.735 das 10.807 candidaturas já foram processadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Centro
- 72 candidaturas em análise na CCDR Centro
- 7.694 candidaturas pagas
- 310 candidaturas aprovadas por pagar
- 2.731 candidaturas indeferidas
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