Licenças de construção e reabilitação habitacional caem 6,9% até junho

As licenças para construção e reabilitação de edifícios habitacionais caíram 6,9% no primeiro semestre, em termos homólogos, mas os novos fogos licenciados aumentaram 4%, divulgou hoje a associação setorial AICCOPN.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

De acordo com a mais recente Síntese Estatística da Habitação da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN), o número de licenças emitidas para projetos de construção e reabilitação habitacional registou uma diminuição homóloga de 6,9% até junho, para 9.836.

Pelo contrário, o número de fogos licenciados “continuou a apresentar um desempenho positivo”, tendo aumentado 4% em termos homólogos, para um total de 22.216 alojamentos.

Até ao final de junho, os dados da AICCOPN apontam ainda que o consumo de cimento no mercado nacional atingiu 2.084 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 5,9% face ao mesmo período do ano anterior.

A associação lembra que o mercado de crédito à habitação “permanece igualmente dinâmico”, tendo o montante de novo crédito concedido nos primeiros seis meses do ano, excluindo renegociações, atingido 12.153 milhões de euros, um aumento homólogo de 11,3%.

Em junho, também a avaliação bancária da habitação registou uma valorização, com o valor mediano a crescer 16,6% face ao mesmo mês do ano anterior, destacando-se os apartamentos com a maior valorização, de 18,3%, enquanto o valor mediano das moradias cresceu 15,2%.

Analisando em mais detalhe a região Norte, a AICCOPN indica que, nos 12 meses terminados em junho de 2026, foram licenciados 20.403 fogos em construções novas, o que representa um aumento de 17% face aos 17.401 alojamentos licenciados no período homólogo.

Do total de fogos licenciados, 26% dizem respeito a tipologias T0 ou T1, 31% a T2, 37% a T3 e 6% a T4 ou superior.