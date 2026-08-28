Mota-Engil contesta exclusão do concurso da alta velocidade Oiã-Soure

A Mota-Engil vai contestar a exclusão do consórcio Lusolav do concurso para o troço Oiã-Soure da alta velocidade, depois de o júri recomendar a adjudicação à Sacyr, DST e ACA, avança o Jornal de Negócios. O CEO Carlos Mota dos Santos questiona a decisão e a pontuação de apenas 8,381 em 20 atribuída à proposta concorrente. “Eu nunca tinha visto um concurso com uma intenção de adjudicação a uma proposta com uma avaliação que não é sequer positiva”, afirmou.

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O consórcio tem agora dez dias para contestar o relatório, considerando errada a sua exclusão e apontando também dúvidas sobre a proposta concorrente. A Lusolav, que integra a Mota-Engil e outras seis construtoras portuguesas, tinha alegado que a proposta concorrente excedia em 186 milhões de euros o custo máximo previsto para a empreitada na zona de Coimbra.

Apesar do processo, o líder da Mota-Engil garante que o interesse do consórcio Lusolav nos futuros concursos para a alta velocidade “não está em causa”.