Morreu rei da Noruega aos 89 anos

O rei Haroldo V da Noruega, que se encontrava hospitalizado devido a complicações relacionadas com uma doença sanguínea, morreu aos 89 anos, anunciou hoje o Palácio Real norueguês.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Sua Majestade o Rei Haroldo. O Rei Haroldo faleceu pacificamente no Hospital Nacional [Rikshospitalet] na sexta-feira, 28 de agosto, às 06:35″ (05:35 em Lisboa, disse o palácio em comunicado.

Decano dos monarcas da Europa, Haroldo V sofria de anemia hemolítica, uma doença do sangue que provoca a destruição anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos, e estava internado há cerca de uma semana no Hospital Nacional de Oslo.

Vários membros da família real mantinham-se em permanência no Hospital Nacional de Oslo desde 17 de agosto, incluindo o filho da princesa herdeira Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, condenado a prisão domiciliária com pulseira eletrónica.

Nos arredores do Palácio Real, os cidadãos começaram a depositar coroas de flores e a prestar homenagens desde o anúncio do agravamento do estado de saúde do rei.

Com o anúncio da morte de Haroldo V, a bandeira da Noruega foi colocada a meia haste. O herdeiro direto do trono, o príncipe Haakon, de 53 anos torna-se automaticamente rei.

Coube ao príncipe Haakon informar o Governo sobre a morte de Haroldo V e convocar os membros do Executivo.

Entretanto, na Noruega, as visitas oficiais foram interrompidas ou adiadas logo após o anúncio do agravamento do estado de saúde do rei, incluindo a viagem do primeiro-ministro Jonas Gahr Store à Alemanha.

O rei Haroldo V assumiu o trono da Noruega em 1991, após a morte do pai, rei Olav (1903-1991). Há vários anos que Haroldo V enfrentava vários problemas de saúde, mas sempre afastou a possibilidade de abdicar, argumentando que tinha prestado um juramento vitalício perante o Parlamento.

A morte do rei — que desempenhava funções essencialmente protocolares — aconteceu numa altura em que a família real se encontra abalada por vários escândalos, sobretudo envolvendo a princesa Mette-Marit.

A divulgação de documentos nos Estados Unidos, no final de janeiro, revelou uma correspondência frequente — e por vezes de tom íntimo — entre a princesa herdeira e o criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein, entre 2011 e 2014.

A princesa, que sofre de uma doença pulmonar incurável e foi submetida a um transplante em junho, teve também de lidar com os problemas judiciais do filho, Marius Borg Hoiby.

Nascido de uma relação anterior ao casamento de Mette-Marit e Haakon, em 2001, o jovem de 29 anos foi condenado em junho a quatro anos de prisão em regime fechado por duas violações e outras 32 acusações, incluindo violência contra uma ex-companheira.

Face aos escândalos, Haroldo V manteve uma postura pública reservada. Tal como Haakon e Martha-Louise, Haroldo — então príncipe — casou com uma mulher considerada “plebeia” pelos monárquicos.

Antes de se casar com Sonja Haraldsen, filha de um comerciante, em 1968, teve de esperar nove anos para vencer as resistências do pai, o rei Olav, e de parte da classe política norueguesa.