Quem está a por detrás das apostas na queda das ações na bolsa de Lisboa?

As apostas negativas fazem parte do dia-a-dia dos mercados. Estas participações tendem a ser maiores em momentos de crise, mas continuam a ser uma realidade mesmo quando o mercado atravessa um bom momento, como é o caso da bolsa de Lisboa. Atualmente, são cinco as cotadas com participações a descoberto: Altri, BCP, Mota-Engil, Nos e Navigator. Mas quem são os grandes fundos que assumem estas posições curtas nas cotadas da bolsa de Lisboa?

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O short selling é uma estratégia na qual os investidores procuram ganhar com a queda das ações, vendendo títulos emprestados para depois os devolver quando estão a cotar a preços de mercado mais baixos, ganhando assim a diferença. Para que a estratégia dê ganhos, as ações têm de desvalorizar, caso contrário estes fundos podem ser forçados a vender os títulos com perdas. Durante a crise financeira, estas apostas negativas chegaram a ser proibidas em alguns países, abolições que foram depois levantadas.

Apesar do grande debate que existe em torno desta estratégia, que muitos consideram especulativa e que pode pressionar o valor das ações, grandes gestoras de ativos defendem que o short selling é uma estratégia de investimento como outra qualquer e permite antecipar um movimento que acreditam que vai acontecer, tirando proveito dele. Noutros casos, as posições curtas servem mesmo para controlar o risco dos portefólios e amortecer o impacto de determinados movimentos negativos.

Seja para proteger carteiras ou para ganhar com movimentos especulativos, o short selling é uma realidade. Neste momento, as papeleiras Altri e Navigator, o BCP, a Mota-Engil e a Nos são as cotadas da bolsa de Lisboa que são alvo de apostas negativas, de acordo com as posições divulgadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), acima de 0,5%. Abaixo deste limiar estas participações não precisam ser reveladas, o que significa que até poderá haver mais participações contrárias nas empresas da bolsa, mas que não são públicas.

Ex-quadros do Credit Suisse querem fazer história na indústria de hedge funds

Quando, em 2008, a fraude financeira de Jerôme Kerviel abalou o Société Générale, Pierre-Yves Morlat era um dos chefes do corretor então com 31 anos, que assumiu posições não autorizadas no mercado de futuros de ações no valor de 50 mil milhões de euros, o que custou um prejuízo de 4,9 mil milhões ao banco suíço. Apesar de um relatório interno não ter responsabilizado nenhum dos superiores da área onde Kerviel trabalhava, Morlat decidiu demitir-se.

Desafiado a juntar-se ao Credit Suisse para liderar a sua atividade de negociação por conta própria em arbitragem na Europa e na Ásia, Morlat juntou-se ao banco. A equipa do francês passou grande parte da sua existência integrada numa área pouco conhecida, no seio da divisão de negociação de ações do banco. Conhecida como Systematic Market-Making Group, ou SMG, a unidade utilizava o capital do banco e algoritmos complexos para fazer apostas especulativas.

Apesar das medidas adotadas após a crise financeira para restringir a utilização de capital bancário na negociação por conta própria, algumas instituições continuaram a fazê-lo, e a SMG manteve-se como uma parte importante do Credit Suisse. Contudo, isto acabou quando, no final de 2016, o banco transferiu a unidade para a sua área de gestão de ativos. A era da SMG estava a chegar ao fim e era o início da Qube Research & Technologies (QRT), que foi separada do Credit Suisse em janeiro de 2018, com 800 milhões de dólares em ativos.

Liderado pelos ex-colegas do Credit Suisse Pierre-Yves Morlat, ou Pym para os amigos, e Laurent Laize, o hedge fund gere atualmente mais de 40 mil milhões de dólares e está a mudar as regras numa indústria de 4,5 biliões, juntando a indústria financeira à tecnológica. Tal como acontece com muitos hedge funds de referência, a empresa recorre fortemente aos chamados quants, os prodígios da matemática que tentam antecipar os movimentos dos mercados. A diferença está no número de jovens talentos tecnológicos que tem nos seus quadros. A empresa está a gastar centenas de milhões de dólares em tecnologia e dados — dez vezes mais do que quando se separou do Credit Suisse.

Também a alavancagem é levada a um nível completamente diferente. Enquanto em outros fundos especulativos, como o Millennium, o montante total de ativos regulamentares que inclui a alavancagem equivalia a 7,5 vezes o capital dos seus investidores no final de 2023 e na Citadel, esse valor era de cerca de 7,2 vezes, na empresa de Morlat e Laizet, esse múltiplo tem sido, pelo menos, o dobro, segundo dados do Financial Times.

Em Lisboa, o fundo está a apostar na queda das duas papeleiras da bolsa lisboeta, com posições curtas de 0,79% da Altri e 0,6% da Navigator, com o fundo a tentar ganhar com a queda das empresas, que têm atravessado um período conturbado, marcado pela queda dos seus resultados. É a única aposta contrária no capital das duas empresas e os únicos “shorts” da Qube em Lisboa.

Muddy Waters insiste na aposta contra a Mota

Foi em setembro de 2024 que a Mota-Engil foi alvo da sua primeira investida de um funde “abutre”. A Muddy Waters Capital LCC – nome tirado de um ditado chinês que diz que “é mais fácil apanhar peixes quando a água está lamacenta” – assumiu um short na construtora, mantendo uma participação a descoberto de 0,57% do capital, segundo dados divulgados no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Criada em 2010 por Carson Block, a Muddy Waters Research, uma empresa que pretendia produzir conhecimento sobre empresas cotadas de forma independente, e não ter de tomar decisões com base nas habituais firmas de investimento e research, é a base da Muddy Waters Capital, uma gestora de investimentos ativista.

Com presença assídua nos programas de negócios da televisão norte-americana e conhecido pelo seu estilo agressivo e apaixonado, o norte-americano Block ficou famoso como short seller ativista, escolhendo empresas que considera sobrevalorizadas ou com problemas contabilísticos, publica relatórios detalhados e, em muitos casos, mantém posições curtas nessas empresas. Apesar de também manter participações longas, assume que prefere ganhar dinheiro indo atrás de quem considera estar a enganar o mercado. Na bolsa de Lisboa, o “alvo” tem sido a construtora portuguesa, que tem atraído participações negativas de outros fundos.

Eric Bendahan também aposta na queda da Mota

Com sede em Paris, a Eleva Capital, fundada em 2014 por Eric Bendahan, é a outra gestora que mantém uma aposta na queda das ações da Mota-Engil. Com uma posição curta de 0,93% do capital da construtora, a gestora concilia estratégias de investimento de longo prazo, com apostas contrárias. Ao contrário de conhecidos hedge funds, como o Marshall Wace ou o Millennium International Management, a Eleva gere quatro fundos: ELEVA European Selection, ELEVA Euroland Selection, ELEVA Absolute Return Europe e ELEVA Absolute Return Dynamic. Enquanto os dois primeiros privilegiam investimento de longo prazo, os dois últimos cruzam estratégias longas e curtas, ou seja, também procuram ganhar com a queda de determinados títulos.

Antes de fundar a ELEVA Capital, Eric trabalhou no Banque Syz & Co, entre novembro de 2005 e agosto de 2014. O fundador da gestora desempenhou ainda o cargo de gestor de fundos de ações europeias na AXA Investment Managers, em Paris, onde ganhou reconhecimento pelo seu desempenho. Em 2005, foi nomeado pela Citywire como o melhor gestor de ações europeias, graças aos seus retornos ajustados ao risco.

Com 17,1 mil milhões de euros sob gestão, a Eleva, conforme se apresenta no seu site, é especializada em ações europeias, pequenas e médias capitalizações, investimento de impacto, obrigações, estratégias multiativos e produtos estruturados.

PSquared AM aposta contra a Nos

Patrick Florian Bierbaum fundou, em 2013, a PSquared Asset Management, em Zurich. É a partir de uma zona nobre da cidade suíça, no Dufourstrasse 43, que o hedge fund criado por Bierbaum define as suas estratégias de investimento, a maioria especulativo.

Foi a partir de lá que a gestora decidiu avançar com um movimento especulativo na Nos. A operadora de telecomunicações indica uma posição curta de 0,52% detida pelo hedge fund liderado pelo alemão, que dedicou uma importante parte da sua carreira à gestão de ativos na Centaurus Capital. Terá sido na estratégia ativista da Centaurus que se inspirou para criar a PSquared AM, utilizando posições longas e curtas.

Aquando da fundação da instituição, Patrick Walter Schmitz-Morkramer surgia como presidente do conselho e Bierbaum era membro do board. Ao longo dos anos, Bierbaum foi assumindo uma posição de maior destaque e, em 29 de janeiro de 2026, assumiu a presidência do Conselho de Administração.

Gigante BlackRock antecipa fraqueza no BCP

A BlackRock dispensa grandes apresentações. A gigante de Wall Street é a maior gestora de ativos do mundo. Fundada em 1988 por Larry Fink, a entidade arrancou mais vocacionada para o investimento em ativos de dívida, uma vez que Fink vinha da First Boston, onde tinha experiência em obrigações e produtos de rendimento fixo. No entanto, nas décadas seguintes o negócio escalou, com a gestora a gerir hoje em dia cerca de 15 biliões de dólares.

A maioria dos fundos da BlackRock privilegiam uma estratégia de investimento de longo prazo. Nos últimos anos, a instituição tem ainda apostado no lançamento de fundos passivos, para responder a uma crescente procura dos investidores, através dos fundos iShare.

No entanto, a gestora detém também posições curtas. Em Lisboa, onde é um dos maiores investidores das cotadas nacionais, a BlackRock detém uma participação a descoberto de 1,4% no BCP, através de dois fundos. Apesar desta aposta contrária, o investimento de longo prazo na bolsa lisboeta é bastante mais significativo.