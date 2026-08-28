Sagres quer ser “parceiro que acrescenta valor” ao Meo Kalorama

A Sagres tem apoiado a residência artística do coletivo Chelas é o Sítio, permitindo, por exemplo, adquirir equipamento para captação de fotografia e vídeo, bem como merchandising próprio.

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A estreia da Sagres como patrocinadora do Meo Kalorama, que se realiza entre 28 e 30 de agosto no Parque da Bela Vista (Lisboa), vai além da presença da cerveja no recinto. A marca aliou-se à residência artística do coletivo Chelas é o Sítio — que marca presença desde a primeira edição no festival — para apoiar a formação e profissionalização de jovens músicos da freguesia de Marvila.

“Desde o princípio que Sagres se juntou ao Meo Kalorama não só para ser a cerveja oficial, mas também um parceiro que acrescenta valor ao festival“, nota Filipa Magalhães, responsável de marketing da marca. “Encontrámos na Residência Artística by Chelas é o Sítio um projeto que combina criação artística com impacto social e valores nos quais nos revemos muito enquanto marca, como a união, partilha, inclusão e celebração”, explica.

Ao posicionar-se como uma “cerveja integradora”, a marca viu no coletivo um espaço de acolhimento que utiliza a música como “plataforma para transformar vidas, criar sonhos e potenciar jovens que estão no início de carreira”, gerando um impacto positivo na comunidade local.

A iniciativa integra o pilar social do programa ‘Brew a Better World’, que define a estratégia global de sustentabilidade e responsabilidade corporativa do grupo Heineken, ao qual pertence a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas — detentora da Sagres.

Na prática, o apoio tem procurado “melhorar as condições do projeto como um todo”, tendo possibilitado, por exemplo, adquirir equipamento para captação de fotografia e vídeo, bem como merchandising próprio para esta edição. No entanto, Filipa Magalhães sublinha que “o valor desta parceria se mede, sobretudo, pela marca que deixa nos jovens que participam na residência”.

Sob a mentoria de nomes como Sam The Kid ou Nuno Varela, os jovens Gohu G, Pandon e Tublack desenvolveram temas originais ao longo dos últimos meses, ao mesmo tempo que aprofundaram conhecimentos sobre booking, produção, organização de eventos e direitos de autor. O resultado sobe ao Palco Sagres no dia 30 de agosto, às 15h, num espetáculo desenhado de raiz.

Esta aposta cruza-se ainda com o mote “Alma Portuguesa“, com a marca a destacar ter encontrado na residência artística “uma nova geração cheia de alma e emoção, com muito talento para dar, que está a criar música de raiz, maioritariamente em português, cruzando as suas influências, reinventando sonoridades tradicionais e dando voz às suas próprias vivências”.

Sobre o futuro do apoio além do festival, Filipa Magalhães destaca que o foco atual é o momento da atuação, no sentido de “garantir que o trabalho desenvolvido ao longo destes meses chega ao público e que os jovens artistas têm uma experiência de palco à altura do percurso que fizeram”.

“A Cerveja Sagres pretende manter uma relação de continuidade com o Meo Kalorama, que queremos que se estenda aos projetos que apoiamos no âmbito do mesmo e cujo impacto acreditamos que perdura além do festival”, conclui a responsável.