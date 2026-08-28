Defesa

Suécia envia caças Gripen e navio de guerra para a Finlândia combater drones russos

A missão vai manter-se pelo menos até ao final do ano e poderá incluir sistemas antidrone terrestres, numa altura em que os dois países nórdicos reforçam a cooperação na NATO.

A Suécia vai reforçar a defesa territorial da Finlândia com caças Gripen e um navio de guerra para combater drones russos, numa operação que deverá decorrer pelo menos até ao final de 2026, anunciaram esta sexta-feira as Forças de Defesa finlandesas.

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O objetivo é reforçar a vigilância aérea e marítima da Finlândia, país que faz fronteira com a Rússia, e libertar recursos próprios das Forças Armadas finlandesas para responder a eventuais violações ou incidentes no seu território. “O equipamento sueco reforça, em particular, a vigilância aérea, libertando recursos próprios das Forças de Defesa finlandesas para repelir violações e incidentes, se necessário”, afirmou o exército finlandês, citado pela Reuters.

A operação surge num contexto de crescente preocupação com incursões de drones e outras ameaças russas junto à fronteira, que se estende por 1.340 quilómetros. Suécia e Finlândia são os dois membros mais recentes da NATO e têm vindo a aprofundar a cooperação militar desde a entrada na aliança militar.

“A Suécia respondeu a um pedido da Finlândia para reforçar sua defesa aérea devido à deterioração da situação de segurança”, disse o ministro da Defesa sueco, Pal Jonson, em declarações à Reuters. O executivo acrescentou que a Suécia poderá também ajudar a repelir violações do território finlandês, caso seja necessário.

Além dos Gripen e de navios com capacidade para combater drones, Estocolmo poderá ainda disponibilizar sistemas terrestres de defesa antidrone.

A decisão enquadra-se num modelo de cooperação que os dois países já utilizavam antes de entrarem na NATO. Desde 2022, um acordo bilateral estabelece condições para o apoio militar mútuo e para operações conjuntas de vigilância territorial e proteção da integridade dos respetivos territórios.

A Suécia e a Finlândia têm também desenvolvido capacidades conjuntas de defesa aérea, combate naval e luta antissubmarina no Báltico, reforçando a sua interoperabilidade e a capacidade de atuar em conjunto no flanco leste da NATO.

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Suécia envia caças Gripen e navio de guerra para a Finlândia combater drones russos

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