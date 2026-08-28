Suécia envia caças Gripen e navio de guerra para a Finlândia combater drones russos
A missão vai manter-se pelo menos até ao final do ano e poderá incluir sistemas antidrone terrestres, numa altura em que os dois países nórdicos reforçam a cooperação na NATO.
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Suécia envia caças Gripen e navio de guerra para a Finlândia combater drones russos
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