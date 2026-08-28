Taxas do crédito da casa sobem em todos os prazos
Taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram a três, seis e 12 meses.
As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram esta sexta-feira a três, seis e a 12 meses.
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- No caso da Euribor a seis meses, a taxa registada foi de 2,762%, o que significa uma subida de 0,016 pontos face à sessão anterior.
- A 12 meses, também houve uma subida face a quinta-feira, de 0,025 pontos, para 2,956%.
- No prazo mais curto, a soma de 0,016 pontos aos 2,557% da véspera, para 2,573%, levaram a Euribor a três meses a continuar no valor mais alto desde março de 2025.
Em julho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, para 2,425% a três meses, 2,647% a seis meses e 2,855% a 12 meses.
O Banco Central Europeu (BCE) manteve em 23 de julho as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro.
A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 09 e 10 de setembro, em Berlim.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si.
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