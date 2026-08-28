Tribunal Constitucional conclui que lei do retorno de imigrantes respeita a Constituição
Os juízes do Palácio Ratton decidiram por unanimidade "não se pronunciar pela inconstitucionalidade" do diploma enviado para fiscalização preventiva pelo Presidente da República no início deste mês.
O Tribunal Constitucional (TC) decidiu esta sexta-feira, por unanimidade, “não se pronunciar pela inconstitucionalidade” da chamada lei do retorno, que versa sobre a concessão de asilo, detenção e retorno de estrangeiros, após o pedido de fiscalização preventiva apresentado no início do mês pelo Presidente da República.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Este decreto da Assembleia da República tinha sido aprovado no Parlamento a 17 de julho com os votos a favor do PSD, IL e CDS, a abstenção do Chega e os votos contra dos partidos da esquerda.
No início de agosto, o Presidente da República pediu ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva do diploma, de modo a garantir a “segurança jurídica” e o respeito pelos “princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da tutela jurisdicional efetiva e da proteção da liberdade pessoal”.
António José Seguro considerou, concretamente, que “algumas das soluções legislativas deste decreto levantam fundadas dúvidas quanto a saber se é acautelado o interesse superior da criança”, em particular se possibilita a separação entre pais e filhos ou a “expulsão (embora indireta ou consequencial) dos filhos menores portugueses”.
Na prática, esta lei permitee, determinadas situações, a expulsão de estrangeiros com filhos menores de nacionalidade portuguesas, a expulsão de crianças menores de cinco anos nascidas em Portugal, e a detenção de estrangeiros por mais de 180 dias, prorrogáveis, em caso de “falta de cooperação” ou “atrasos na obtenção da documentação necessária”, entre outros aspetos que mereceram a preocupação do Presidente.
Tratou-se da primeira decisão do Tribunal Constitucional desde a tomada de posse do novo presidente, João Carlos Lourenço, a 24 de junho, e de quatro novos juízes a 15 de junho.
(Notícia atualizada pela última vez às 19h34)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Tribunal Constitucional conclui que lei do retorno de imigrantes respeita a Constituição
{{ noCommentsLabel }}