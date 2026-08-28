Vendas no comércio cresceram 2% em julho. Emprego no setor recuou

O volume de negócios no comércio aumentou, em termos homólogos, 2% no sétimo mês do ano, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em causa está uma pequena aceleração. Já o emprego nesse setor recuou em julho face ao registado há um ano.

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“O índice de volume de negócios no comércio registou, em julho, uma variação homóloga de 2,0%, superior em 0,1 pontos percentuais à observada no mês anterior“, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

Em maior detalhe, o comércio a retalho cresceu 3% em termos homólogos, acelerando 0,3 pontos percentuais face a junho. “Os índices dos agrupamentos de produtos alimentares e produtos não alimentares apresentaram variações homólogas de 2,5% e 3,3%, respetivamente. Face ao mês anterior, estes resultados traduzem uma aceleração de 1,2 pontos percentuais nos produtos alimentares e uma desaceleração de 0,4 pontos percentuais nos produtos não alimentares”, indica o INE.

Já o comércio por grosso aumentou 0,5%, depois de ter contraído 0,6% no mês anterior. Por sua vez, o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis subiu 3,9%, abrandando 4,6 pontos percentuais face à variação que tinha sido registada em junho.

Quanto ao emprego neste setor, os dados mostram que julho foi sinónimo de um recuo homólogo de 1,6%, depois do crescimento de 1,1% verificado em junho. Já as remunerações subiram 4,8%, abrandando face ao salto de 8,4% de junho. E as horas trabalhadas aumentaram 1,1%, desacelerando face à subida de 1,9% do mês anterior.