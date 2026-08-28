Ventura ameaça apresentar “moção de censura na terça-feira” se Montenegro não demitir Luís Neves

O líder do Chega, André Ventura, ameaçou avançar com uma moção de censura ao Governo na próxima terça-feira se o primeiro-ministro não resolver a “situação” de Luís Neves. O partido tem insistido na demissão do ministro da Administração Interna — que tem estado sob forte escrutínio este verão por vários motivos, incluindo decisões que tomou quando era diretor da Polícia Judiciária –, e está a preparar um pedido para uma comissão de inquérito após o regresso das férias parlamentares.

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“Eu quero que o primeiro-ministro resolva uma situação que envergonha toda a gente. Está a envergonhar os aliados europeus. Se não tivermos a resolução desta situação, nós juntar-nos-emos ao apelo que o Presidente da República fez e apresentaremos uma moção de censura na terça-feira, no Parlamento”, vincou André Ventura aos jornalistas.

O presidente do Chega defendeu que o ministro Luís Neves não tem autoridade para continuar no cargo, uma vez que “está ligado a vários casos”, apelidando a situação como “inaceitável”.

“Espero que o primeiro-ministro compreenda que este ministro da Administração Interna não tem nenhumas condições de continuar. Isto é um caso criminal, não é uma coisa só política. Ou resolvemos isto ou vai atirar as instituições todas para a lama“, frisou.

Em Coimbra, André Ventura salientou, contudo, que “não quer crises políticas”, e espera que “não venha a haver moção de censura”, apelando a Luís Montenegro para que resolva o “total lamaçal” causado pela presença de Luís Neves no Governo.

“O primeiro-ministro não parece compreender a gravidade do que está em causa ou está comprometido com o que está em causa. É uma situação particularmente grave para o país. O primeiro-ministro parece não ter autoridade sobre Luís Neves, parece ter medo ou está condicionado”, acusou o presidente do Chega.

Ventura sublinhou que o seu partido “fez todo o possível para tentar evitar chegar a este ponto” e elogiou ainda a posição de António José Seguro.

“Se o Presidente da República dá um prazo para um ministro sair, é porque esse ministro não tem condições de continuar“, destacou.

(Notícia atualizada às 17h11 com mais informação)