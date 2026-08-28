Voos comerciais na UE já estão perto do nível pré-pandemia. Saiba quais são os aeroportos mais movimentados
O número de voos comerciais na União Europeia recuperou praticamente o nível pré-pandemia em 2025, com 6,9 milhões de voos. Schiphol, em Amesterdão, lidera o 'ranking' europeu.
O número de voos comerciais na União Europeia (UE) aumentou 3,8% em 2025, para 6,9 milhões, aproximando-se dos 7 milhões registados em 2019, antes da pandemia, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
O número de voos tem vindo a aumentar continuamente desde 2021 e, em 2025, ficou apenas ligeiramente abaixo do nível registado antes da pandemia. Do total, 8,5% corresponderam a voos comerciais não regulares, como voos charter e outros voos especiais.
Os meses de verão concentraram o maior número de voos. Agosto foi o mês com mais voos comerciais, com 693.046, seguido de julho, com 690.855, e junho, com 648.707. Os voos não regulares representaram 11,2% do total em junho, 12,3% em julho e 11,4% em agosto.
Amesterdão-Schiphol lidera ranking europeu
O aeroporto de Amesterdão-Schiphol, nos Países Baixos, foi o que registou mais voos comerciais em 2025, com cerca de 488 mil. Seguiram-se o Paris-Charles de Gaulle, em França, com 476 mil, e Frankfurt/Main, na Alemanha, com 457 mil.
Entre os dez aeroportos europeus com maior número de voos comerciais, Atenas/Eleftherios Venizelos apresentou a maior proporção de voos não regulares, com 5,2%. Seguiram-se o Adolfo Suárez Madrid-Barajas, em Espanha, com 4,8%, e Copenhaga/Kastrup, na Dinamarca, com 4,1%.
Os dados do Eurostat mostram que o aumento do tráfego aéreo confirma a recuperação gradual do setor na Europa, com o número de voos comerciais a aproximar-se novamente dos níveis registados antes da pandemia.
Apesar da recuperação do tráfego aéreo, o setor enfrenta novas pressões. O conflito no Médio Oriente e os atrasos nas entregas de aeronaves deverão reduzir para metade os lucros da aviação comercial global, segundo um alerta da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA).
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Voos comerciais na UE já estão perto do nível pré-pandemia. Saiba quais são os aeroportos mais movimentados
{{ noCommentsLabel }}