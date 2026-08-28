Voos comerciais na UE já estão perto do nível pré-pandemia. Saiba quais são os aeroportos mais movimentados

O número de voos comerciais na União Europeia (UE) aumentou 3,8% em 2025, para 6,9 milhões, aproximando-se dos 7 milhões registados em 2019, antes da pandemia, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

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O número de voos tem vindo a aumentar continuamente desde 2021 e, em 2025, ficou apenas ligeiramente abaixo do nível registado antes da pandemia. Do total, 8,5% corresponderam a voos comerciais não regulares, como voos charter e outros voos especiais.

Os meses de verão concentraram o maior número de voos. Agosto foi o mês com mais voos comerciais, com 693.046, seguido de julho, com 690.855, e junho, com 648.707. Os voos não regulares representaram 11,2% do total em junho, 12,3% em julho e 11,4% em agosto.

Amesterdão-Schiphol lidera ranking europeu

O aeroporto de Amesterdão-Schiphol, nos Países Baixos, foi o que registou mais voos comerciais em 2025, com cerca de 488 mil. Seguiram-se o Paris-Charles de Gaulle, em França, com 476 mil, e Frankfurt/Main, na Alemanha, com 457 mil.

Entre os dez aeroportos europeus com maior número de voos comerciais, Atenas/Eleftherios Venizelos apresentou a maior proporção de voos não regulares, com 5,2%. Seguiram-se o Adolfo Suárez Madrid-Barajas, em Espanha, com 4,8%, e Copenhaga/Kastrup, na Dinamarca, com 4,1%.

Os dados do Eurostat mostram que o aumento do tráfego aéreo confirma a recuperação gradual do setor na Europa, com o número de voos comerciais a aproximar-se novamente dos níveis registados antes da pandemia.

Apesar da recuperação do tráfego aéreo, o setor enfrenta novas pressões. O conflito no Médio Oriente e os atrasos nas entregas de aeronaves deverão reduzir para metade os lucros da aviação comercial global, segundo um alerta da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA).