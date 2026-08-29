Consulta pública da Estratégia Nacional de Armazenamento de energia arranca sábado

A fase de consulta pública da Estratégia Nacional de Armazenamento, para armazenar energia com recurso a baterias e a bombagem hídrica, arrancou hoje e prolonga-se por 20 dias, anunciou o Governo.

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A consulta pública está disponível em Participa.pt, onde cidadãos, empresas ou associações podem exercer o seu direito de participação e registar comentários ou documentos, nota o Ministério do Ambiente e Energia, em comunicado.

Esta estratégia foi apresentada pelo Governo em 29 de junho, tendo em vista colmatar períodos de défice, alcançar uma maior soberania e contribuir para a estabilização dos preços.

A Estratégia Nacional de Armazenamento, elaborada com base em estudos do INESC-TEC e do Instituto Superior Técnico, tem um período de consulta pública, que abriu agora, e na parte que diz respeito ao armazenamento hídrico carece de autorização de Bruxelas, disse a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, na altura.

O documento aponta diferentes cenários, no horizonte 2026 – 2030 e 2026 – 2040, no sentido de Portugal reduzir a necessidade de importação de energia e passar a integrar mais energia renovável.

“Vai entrar em consulta pública e vamos escolher o cenário“, afirmou então a ministra, indicando que haverá sempre “uma mistura entre armazenagem por baterias e armazenagem hídrica”.

“O armazenamento é importante, porque nos permite tirar partido das energias renováveis disponíveis. Quando há muito sol e pouco consumo, de certo modo perdemos essa energia e isso vai possibilitar armazenar e usar quando existe menos sol e menos vento e existe muito consumo”, explicou a governante, em declarações aos jornalistas no final da apresentação dos relatórios técnicos.

De acordo com a ministra, a medida é importante para a segurança do abastecimento, para o preço, para a competitividade do sistema e para a descarbonização.