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ECO Quiz. Os Certificados de Aforro vão remunerar o máximo permitido por lei no próximo mês?

  • ECO
  • 17:10

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

A remuneração dos Certificados de Aforro prepara-se para bater no tecto máximo em setembro, perante a escalada da Euribor a três meses. As aplicações feitas no próximo mês deverão assim render 2,5% quanto à sua componente de base.

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