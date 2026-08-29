ECO Quiz. Os Certificados de Aforro vão remunerar o máximo permitido por lei no próximo mês?

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A remuneração dos Certificados de Aforro prepara-se para bater no tecto máximo em setembro, perante a escalada da Euribor a três meses. As aplicações feitas no próximo mês deverão assim render 2,5% quanto à sua componente de base.

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