Onde ver o quê? O mapa do desporto nos ecrãs para a época 2026/27

Num início de época cheio de novidades, o +M mapeou onde pode ver as suas equipas favoritas. Do YouTube ao streaming pago, saiba quem transmite o quê em 2026/27.

A época desportiva 2026/2027 arrancou com uma parceria que une a LiveModeTV e a Dazn. Do lado da Sport TV, há uma aposta no mercado espanhol. Com Portugal a preparar-se para a centralização dos direitos televisivos da Liga Portugal Betclic e da Liga Portugal Meu Super, que poderá alterar o panorama televisivo a partir de 2028/2029, analisemos o mapa atual de transmissão televisiva em Portugal das principais apostas desportivas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

As novidades da época

Uma das principais novidades da época 2026/2027 é a parceria estratégica entre a Dazn e a LiveModeTV, que vai permitir à segunda transmitir, em direto e gratuitamente através do YouTube, um jogo por jornada da Premier League e da UEFA Champions League em Portugal. “É um passo histórico que reforça o nosso posicionamento como uma porta de entrada digital para as maiores competições de clubes do mundo”, argumenta a LiveModeTV, em resposta ao +M, afirmando que vai permitir consolidar-se como “uma oferta contínua de futebol de elite no digital”. Nestes jogos, a parceria de transmissão com a Prime Video não está em vigor, embora se mantenha nos Mundiais.

A Sport TV, por sua vez, destaca que “mantém o foco naquilo que é verdadeiramente essencial, continuar a oferecer aos seus subscritores os melhores conteúdos desportivos”. “O objetivo passa por manter as competições e conteúdos que mais interessam aos nossos subscritores e, sempre que possível reforçar essa oferta”, diz em resposta ao +M.

O +M também contactou a Dazn, de forma a perceber quais as principais novidades nesta época desportiva para o canal, não tendo recebido uma resposta até ao fecho do artigo. Apesar disso, remeteu a lista do seu portefólio para a atual época.

Futebol Nacional

O principal palco do futebol luso, a Liga Portugal Betclic continua a ter na Sport TV a sua principal casa, ao emitir 272 dos 306 jogos. Na Liga Portugal Meu Super, a Sport TV emite 255 dos 306 jogos. O canal destaca que o futebol português “continua a ser uma das grandes prioridades” da Sport TV e por isso manter as duas ligas “é essencial”.

Na primeira liga, os jogos em casa do SL Benfica continuam a ser transmitidos na Benfica TV, enquanto os encontros em casa do Moreirense permanecem na TVI e no V+, um acordo válido até à época 2027/2028.

A Sport TV detém ainda os direitos exclusivos da Allianz Cup, cuja Final Four se irá realizar entre 4 e 9 de janeiro. Já os primeiros cinco jogos da primeira eliminatória da Taça de Portugal Generali Tranquilidade, entre 28 de agosto e 30 de agosto, serão emitidos pelo Canal 11.

A Supertaça Cândido de Oliveira Placard, que deu início à temporada a 1 de agosto, foi transmitida pela Sport TV e pela RTP.

Competições Europeias de Futebol

No que toca às competições desportivas europeias, nomeadamente UEFA Champions League, Europa League e Conference League, existe uma divisão dos direitos entre a Sport TV e a Dazn.

Se a Sport TV garante a primeira e a segunda escolha por semana na Liga dos Campeões, a Dazn assegura a transmissão de 166 jogos, dos quais partilha um jogo por jornada com a LiveModeTV — maioritariamente o das 17h45. Já na Europa League e na Conference League, a Sport TV conta com a primeira escolha por jornada e a Dazn emite 323 dos 342 encontros. A Dazn detém ainda todos os direitos da UEFA Youth League em Portugal, transmitindo uma seleção editorial de cerca de 40 jogos por época.

O panorama vai alterar-se a partir da época 2027/2028, com a Dazn a assegurar a transmissão exclusiva e integral da UEFA Europa League e da Conference League.

Futebol europeu e internacional

Nas grandes ligas de futebol europeu e internacionais, a Dazn conta com os direitos integrais e exclusivos da Premier League inglesa, da LaLiga espanhola, da Bundesliga alemã, da Eredivisie neerlandesa e da Jupiler Pro League belga. Além disso, possui mais de 400 jogos da National League — quinto escalão do futebol inglês — que pode ser subscrito de forma independente ou como complemento aos planos da Dazn.

Em contraponto, a Sport TV possui, em exclusivo, a Serie A italiana, a Ligue 1 francesa, a Saudi Pro League, além da Taça de Inglaterra e da Taça do Rei de Espanha. Destacam-se ainda UEFA Nations League, UEFA European Qualifiers, Superlig turca (exclusivo), Liga Escocesa (exclusivo), EFL Championship (exclusivo), Liga argentina (exclusivo), Taça de Itália (exclusivo), Taça Libertadores América (exclusivo) e Taça Sul Americana (exclusivo).

A LiveModeTV entra também em campo, ao transmitir um jogo por jornada da Premier League, resultado da parceria com a Dazn. Além disso, transmite várias provas da FIFA, nomeadamente a Taça Intercontinental de Clubes 2026, os Mundiais Sub-20 e Sub-17, culminando com o Mundial Feminino da FIFA 2027 — que contará com um jogo transmitido por dia, num total de 25.

O arranque da temporada ficou marcado pelos amigáveis internacionais de pré-época, onde asseguraram os direitos de transmissão gratuita de seis grandes duelos do futebol europeu, envolvendo clubes como o Arsenal, PSG, Bayern Munique, Juventus, Liverpool e Borussia Dortmund. “A estes somam-se os encontros da fase de qualificação da UEFA Europa League, com destaque para as eliminatórias de acesso à competição”, explica a plataforma de streaming, sendo que tem emitido os jogos do Benfica, tal como a SIC.

Motores

Para os fãs de desportos motorizados, a Dazn garante a transmissão integral da Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy e DTM. A Sport TV transmite o MotoGP até ao final do ano, com os direitos a passarem depois em exclusivo para a Dazn. Na mesma medida, no Mundial de Superbikes deixam as duas de partilhar os direitos, com a Dazn a garantir o exclusivo a partir de janeiro.

No universo dos elétricos, o Disney+ entra em cena ao transmitir a Fórmula E — onde compete o português António Félix da Costa –, com o arranque da nova temporada marcado para 18 de dezembro em Jeddah. A HBO Max e o Eurosport continuam a ser a casa do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (FIA WEC), onde se incluem as míticas 24 Horas de Le Mans, enquanto a Sport TV mantém a NASCAR e o WRC.

Os desportos dos EUA

O desporto norte-americano ganha uma nova dimensão com o reforço da aposta da Netflix. A gigante do entretenimento garantiu direitos globais de vários jogos da NFL, depois da experiência no Natal. Irá transmitir o jogo da Semana 1 na Austrália, uma partida na véspera de Ação de Graças, duas partidas no Dia de Natal e um jogo na Semana 18, além da gala NFL Honors.

A Dazn, por sua vez, transmite semanalmente três dos principais jogos com comentários em português, bem como o Super Bowl. Através do NFL Game Pass, disponível na aplicação da Dazn, os fãs podem ainda acompanhar todos os jogos da época regular, dos playoffs e o Super Bowl, em direto e on demand, com a transmissão original norte-americana. O NFL Game Pass disponibiliza também um jogo gratuito por semana.

A plataforma detém também a NHL.TV (hóquei no gelo) — com acesso a todos os jogos, subscrito de forma independente ou como complemento e com um jogo gratuito por semana — e a NCAA (basquetebol e futebol americano universitário), com a exclusividade da maioria dos jogos. A Sport TV afirma também transmitir a NHL — de acordo com o site da NHL possui alguns jogos –, além da NBA e do UFC.

Guia de Preços

Sport TV

Pacote com fidelização mensal Sem jogos da UEFA – 25,99 euros por mês Com jogos da UEFA e Multiscreen – 34,99 euros por mês

Pacote com fidelização anual Sem jogos da UEFA – 20,99 euros por mês Com jogos da UEFA e Multiscreen – 30,99 euros por mês



Há ainda pacotes de acesso semanal e para empresas. No ano passado, a 8 de agosto, os pacotes mensais da Sport TV variavam entre os 19,99 euros (sem jogos da UEFA) ou os 29,99 euros (com jogos da UEFA) e os 34,99 euros. Em resposta, a Sport TV aponta que “os preços são definidos pelos operadores. No caso desta época, em específico, não tem conhecimento de aumento de preços”.

Dazn

Motores – a partir de 7,99 euros por mês

Base — a partir de 19,99 euros por mês

Total – a partir de 25,99 euros por mês

No ano passado, os valores a 8 de agosto eram 6,99, 16,99 e 20,99 euros, respetivamente. O +M questionou a plataforma sobre este aumento, não obtendo resposta. Há ainda, em separado ou add-on, a possibilidade de subscrever o NFL Game Pass, o NHL.TV, o Courtside 1891 e a National League TV.