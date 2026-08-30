Espanha aprova pacote de emergência de 165 milhões para Ceuta

O Conselho de Ministros espanhol vai aprovar esta terça-feira um pacote de emergência de 165 milhões de euros para responder à crise migratória de Ceuta, ainda por ultrapassar apesar da promessa de Sanchéz de que estaria resolvida em 24 horas. Este montante soma-se à futura ampliação, a médio prazo, do Plano de Desenvolvimento Integral Socioeconómico de Ceuta, conforme noticiado hoje pelo jornal El País e confirmado à EFE por fontes governamentais.

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Os 165 milhões de euros deste pacote de emergência económica e serviços básicos destinam-se a revitalizar a economia local e reforçar os serviços públicos, afetados após a entrada em massa de imigrantes em Ceuta nos dias 30 e 31 de julho, parte dos quais permanece na cidade.

Segundo o El País, o valor a ser aprovado na terça-feira visa atender à emergência do momento e não integra a ampliação do Plano Integral de Desenvolvimento Socioeconómico de Ceuta, iniciativa promovida pelo Governo central e pelo Governo autónomo desde 2022.

Este plano já mobilizou 180 milhões de euros, e o primeiro vice-presidente e ministro da Economia, Carlos Cuerpo, anunciou esta semana, durante visita a Ceuta, que o plano será ampliado.

Diferentemente desse plano, cuja ampliação está a ser negociada com parceiros sociais e representantes dos setores locais, o pacote a ser aprovado na terça-feira consiste em medidas de emergência que representarão uma injeção direta de 80 milhões de euros na economia de Ceuta nos próximos quatro meses, enquanto outros 70 milhões estão reservados para gastos em 2027. Dessa forma, a injeção económica direta totaliza 150 milhões de euros num período de um ano e meio.

Também serão destinados 15 milhões de euros para revitalizar o comércio e o turismo, setores que sofreram forte queda neste mês de agosto, além de 35 milhões em apoios para pequenas e médias empresas (PME) e trabalhadores autónomos. Além disso, o Governo também destinará 15 milhões para reforçar a educação, a saúde e a justiça na cidade autónoma.

O primeiro vice-presidente e ministro da Economia, Carlos Cuerpo, na sua visita a Ceuta esta semana, ocasião em que se reuniu com setores afetados , comprometeu-se a lançar medidas de impacto para apoiar o tecido produtivo com a maior rapidez possível.