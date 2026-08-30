Guerra com Irão encarece dívida do G7 em 16 mil milhões
Os custos da dívida do G7 já subiram 16 mil milhões de dólares desde o início da guerra dos EUA com o Irão e podem atingir 34 mil milhões até março de 2027, segundo o Financial Times.
Os países do G7 já assumiram mais 16 mil milhões de dólares em custos de financiamento face às taxas anteriores à guerra entre os EUA e o Irão, segundo uma análise do Financial Times (acesso pago, em inglês). Se os juros permanecerem nos níveis atuais, o acréscimo pode atingir 34 mil milhões até ao final do primeiro trimestre de 2027.
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Quase todas as emissões de dívida pública dos países do G7 estão agora a ser negociadas com taxas superiores às registadas em fevereiro. Os EUA concentram 10,6 mil milhões de dólares do aumento já verificado e poderão pagar mais 21,7 mil milhões até março de 2027.
A subida dos juros reflete os receios dos investidores com a dívida pública norte-americana e com a inflação provocada pelo conflito. Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão também estão entre os países afetados pela pressão sobre os preços da energia após o encerramento do estreito de Ormuz.
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