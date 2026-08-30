Guerra com Irão encarece dívida do G7 em 16 mil milhões

Os países do G7 já assumiram mais 16 mil milhões de dólares em custos de financiamento face às taxas anteriores à guerra entre os EUA e o Irão, segundo uma análise do Financial Times (acesso pago, em inglês). Se os juros permanecerem nos níveis atuais, o acréscimo pode atingir 34 mil milhões até ao final do primeiro trimestre de 2027.

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Quase todas as emissões de dívida pública dos países do G7 estão agora a ser negociadas com taxas superiores às registadas em fevereiro. Os EUA concentram 10,6 mil milhões de dólares do aumento já verificado e poderão pagar mais 21,7 mil milhões até março de 2027.

A subida dos juros reflete os receios dos investidores com a dívida pública norte-americana e com a inflação provocada pelo conflito. Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão também estão entre os países afetados pela pressão sobre os preços da energia após o encerramento do estreito de Ormuz.