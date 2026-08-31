Administrações e entidades defendem um novo modelo de cuidados perante o envelhecimento dos espanhóis

De acordo com as mais recentes Projeções Populacionais do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicadas em junho de 2026, as pessoas com 65 anos ou mais já representam 21,1% da população e poderão atingir 30,9% nas próximas décadas. Esta mudança demográfica está a impulsionar uma transformação do modelo de cuidados.

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Este ano, o Governo criou uma Comissão Interministerial para promover a transformação e sustentabilidade dos cuidados de longa duração, com atenção à personalização do apoio, ao cuidado no ambiente comunitário e ao reforço da autonomia.

As administrações estão também a reforçar os serviços locais. A Câmara Municipal de Madrid anunciou que a Teleassistência Avançada será gratuita para pessoas com mais de 85 anos a partir de 2027, uma medida que se complementa à implementação de dispositivos de monitorização, deteção de quedas e apoio doméstico.

Em 2026, a Comunidade de Madrid lançou um apelo específico para ‘Experiências inovadoras e eficazes no cuidado de idosos solitários’, com o objetivo de identificar e dar visibilidade a novos projetos e metodologias. O período de submissão esteve aberto entre maio e julho de 2026.

Paralelamente, diferentes entidades estão a desenvolver projetos destinados a responder a estas novas necessidades. A Red.es e a Fundação ‘la Caixa’ formaram quase 22.000 pessoas com mais de 60 anos através do programa Digital Skills +60, enquanto a Fundação GAES Solidaria e a Fundação Amplifon lançaram o projeto CIAO! em Espanha em 2025, focado no acompanhamento e inclusão social de pessoas que vivem em lares de idosos.

CAPACIDADE RESIDENCIAL

A adaptação ao envelhecimento inclui também a expansão da capacidade residencial. A DomusVi acaba de anunciar novas aberturas em Gavà (Barcelona), agendadas antes do final de 2026, e em Tenerife e Ourense durante 2027. Este ano também abriu o DomusVi Vallès Nord, em Les Franqueses del Vallès.

Juntamente com os cuidados residenciais, outras fórmulas ligadas à prevenção, digitalização, teleassistência, acompanhamento e ficar em casa estão a ganhar peso. O desafio para os próximos anos será combinar maior capacidade de cuidados com modelos adaptados a uma população cada vez mais longeva, diversa e com maiores necessidades de apoio.