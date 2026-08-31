Alemã OHB assegura contrato de mil milhões de euros para desenvolver satélites da IRIS 2

A alemã OHB assinou um contrato de quase mil milhões de euros com a operadora europeia Société Européenne des Satellites (SES) para desenvolver 18 satélites para integrarem a IRIS 2, futura constelação de satélites da União Europeia que prevê garantir aos Estados-membros uma rede comunicação segura, inclusive de temas de defesa, como alternativa à norte-americana Starlink. Os primeiros lançamentos deverão acontecer em 2029, com serviços iniciais disponíveis em 2030.

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O acordo é o primeiro grande contrato atribuído desde o arranque oficial da implementação da IRIS 2 e está integrado no segmento de satélites em órbita média da Terra do programa. A SES lidera este segmento no consórcio SpaceRISE, que inclui também a Eutelsat e a Hispasat.

“O IRIS 2 representará mais um passo significativo rumo à independência da Europa. Num mundo cada vez mais digital e altamente móvel, uma infraestrutura de comunicação resiliente e autónoma é indispensável. Com o Galileo e o Copernicus, a OHB já ajudou a moldar dois dos programas de satélite mais importantes da Europa. Estamos particularmente satisfeitos por termos sido escolhidos para o desenvolvimento de dezoito plataformas de satélite para o IRIS 2, expandindo ainda mais o nosso papel na infraestrutura espacial estratégica da Europa”, afirmou Marco Fuchs, CEO da OHB SE, citado em comunicado.

A futura constelação – estimada em cerca de dez mil milhões de euros – consiste em 348 satélites, dos quais 330 em órbita baixa e 18 em órbita média da Terra, depois de a Comissão Europeia ter acordado no início de agosto a entrada de 66 novos satélites no projeto. O novo contrato da aeroespacial alemã corresponde precisamente aos 18 satélites , que terão uma potência máxima de cerca de 15 quilowatts e uma massa de lançamento de aproximadamente 2,6 toneladas cada.

“Como empresa responsável pela entrega do segmento IRIS 2 Medium Earth Orbit [órbita terrestre média] no âmbito do projeto SpaceRISE, a SES tem o prazer de trabalhar com a OHB no desenvolvimento destas dezoito plataformas de satélite. Este contrato representa um passo importante para a entrega da próxima geração de infraestrutura de comunicação segura e resiliente da Europa”, assinalou Xavier Bertran, Diretor de Produtos e Inovação da SES, mencionado na nota de imprensa.

O objetivo do projeto europeu é ter os primeiros lançamentos até 2029, enquanto os serviços iniciais deverão ficar disponíveis em 2030. “Uma vez operacional, a constelação proporcionará conectividade soberana, segura e altamente fiável aos governos europeus, às forças de defesa e segurança e aos serviços de emergência em toda a Europa”, vincou no início de agosto Andrius Kubilius, comissário da Defesa e Espaço.

A Airbus Defence and Space, a Thales Alenia Space, a OHB e a Aerospacelab, juntamente com várias empresas de toda a cadeia de fornecimento europeia, são os parceiros industriais do projeto. Em Portugal, a Meo e a Thales estão a preparar uma proposta para em consórcio serem fornecedores de gateway de satélite ao consórcio SpaceRISE a partir dos teleportos de Alfouvar e Santa Maria, nos Açores, tal como avançou o ECO/eRadar.