Allianz avalia compra de negócio que envolve 16 milhões de automobilistas

A Allianz está no grupo de potenciais compradores que mantém conversações com os assessores da The Automobile Association (AA) tendo em vista uma possível aquisição da empresa britânica, noticiou a Sky News, citada pela Insurance Business. A operação permitiria à seguradora alemã acrescentar à sua plataforma britânica não apenas o negócio de assistência rodoviária e a base de membros da AA, num total de 16 milhões de pessoas, mas também uma das maiores operações de corretagem de seguros automóvel e habitação do Reino Unido. A Allianz já controla a LV= General Insurance, a segunda maior seguradora Não Vida do mercado britânico.

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Ao mesmo tempo também o RAC (RoyalAutomobileClub), está a estudar a entrada em Bolsa. É outro dos grandes operadores britânicos de assistência automóvel – com cerca de 15,5 milhões de membros – que, tal como a AA, vende assistência em estrada, recuperação de veículos e serviços relacionados com automóveis, para além de ter atividades em seguros e outros serviços de mobilidade, estuda a entrada em bolsa.

A RAC foi fundada em 1897 e transformou-se em empresa em 1999 e é atualmente detida por três investidores financeiros, a CVC Capital Partners — um private equity europeu, o GIC — fundo soberano de Singapura e a Silver Lake — private equity especializado em tecnologia e investimentos em empresas de crescimento. O jornal afirma que o valor que os acionistas têm como referência para uma eventual IPO em Londres é de 5 mil milhões de libras (5,8 mil milhões de euros). O processo foi adiado para o final de 2026.

Já a AA, fundada em 1905 e também tornada empresa em 1999, está igualmente valorizada em 5 mil milhões de libras e é este o valor apontado para uma eventual aquisição pela Allianz, segundo a Sky News e a Reuters. A operação ainda está em fase de conversações e não existe acordo entre a seguradora alemã e a TowerBrook Capital Partners, a Warburg Pincus e a Stonepeak, acionistas da AA desde 2021.