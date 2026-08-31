Aon negoceia compra da USI Insurance à KKR por 14,6 mil milhões de euros

A corretora de seguros global Aon está em negociações avançadas para adquirir a USI Insurance à gigante de private equity KKR por 17 mil milhões de USD (cerca de 14,6 mil milhões de euros). A corretora está prestes a fechar o negócio, que poderá ser formalmente anunciado já esta segunda-feira, de acordo com informação avançada pelo The Wall Street Journal.

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A concretizar-se, esta aquisição permitirá à Aon reforçar a sua presença no segmento das médias empresas. Segundo fontes do setor, prevê-se que o negócio comece a ter um impacto positivo nos ganhos por ação da Aon já a partir de 2028.

A USI é uma empresa de corretagem de seguros, gestão de risco, consultoria de planos de reformas e benefícios para colaboradores. Conta com um volume de negócios anual a rondar os 3 mil milhões de dólares (cerca de 2,5 mil milhões de euros).

A operação marca a saída da KKR de um ativo que detinha desde 2017, altura em que comprou a USI à Onex por 4,3 mil milhões de dólares, em parceria com o fundo canadiano CDPQ. Nos anos seguintes, a KKR realizou reforços de capital, assumindo o controlo maioritário em 2023.

Esta não é a primeira grande movimentação da Aon no setor voltada para o mercado médio. Em 2024, a empresa fechou a compra da NFP por 13 mil milhões de dólares, alienando posteriormente a área de gestão de património dessa mesma entidade por 2,7 mil milhões de dólares.