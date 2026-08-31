Bolsa de Lisboa regista melhor mês desde o início da guerra no Irão

A bolsa nacional registou em agosto o melhor mês desde o início do conflito entre os EUA e o Irão, em fevereiro. O PSI avançou mais de 3%, apesar da incerteza em relação ao rumo do conflito no Médio Oriente, e foi uma das praças europeias que mais valorizou.

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Na sessão desta segunda-feira, o índice fechou com um ganho muito ligeiro de 0,07% para 9.437,18 pontos. Mas o mês de agosto foi muito positivo.

O principal índice bolsista português acumulou um ganho mensal de 3,45%, o melhor registo desde fevereiro, mês em que saltou mais de 7%. A 28 de fevereiro, os EUA e Israel iniciaram os ataques contra o regime iraniano. Passados seis meses o conflito entrou numa nova fase: na semana passada Washington anunciou a Operação Pária Económico com o objetivo de isolar economicamente Teerão.

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Lá por fora, o alemão DAX somou mais de 2% e o espanhol IBEX 35 ganhou pouco mais de 1%. Já o CAC 40 de Paris perdeu quase 2% neste mês. O Stoxx 600 — índice pan-europeu com as 600 maiores empresas e bancos da Europa — avançou apenas 0,31%.

Agosto foi um bom mês para os pesos pesados de Lisboa. Galp, BCP e EDP escalaram mais de 5%. Já a Jerónimo Martins somou 3,5% e a EDP Renováveis avançou 2,8%.

Os melhores desempenhos pertenceram à Ibersol e CTT, que ganharam mais de 7%. A Corticeira Amorim subiu 6,8%.

Apenas três ações tiveram um mês negativo: Teixeira Duarte, Sonae e Altri.

O PSI entra agora nos últimos quatro meses de 2026 com um ganho acumulado de 14% desde o início do ano, enquanto as ações europeias somam quase 10%.

(notícia atualizada às 17h03)