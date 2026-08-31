Empresas

Carlos Correia de Barros é o novo CEO da cimenteira Secil

Carlos Correia de Barros chegou à cimenteira em 2014, vindo da Mckinsey. Nos últimos cinco anos desempenhou as funções de CFO. E agora chega à liderança com a Secil em mãos espanholas.

Carlos Correia de Barros é o novo CEO da Secil em Portugal, cimenteira agora integrada na espanhola Molins, após a aquisição à Semapa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Vivemos um momento raro: temos a força de uma empresa com quase um século de história e, ao mesmo tempo, a oportunidade de construir o futuro apoiados numa organização internacional com enorme ambição”, afirmou Correia de Barros no seu LinkedIn.

A Cementos Molins adquiriu a Secil em março deste ano, pagando 1,4 milhões à Semapa.

Há mais de dez anos na Secil, Carlos Correia de Barros já era administrador desde 2020. Nos últimos cinco anos desempenhou as funções de administrador financeiro.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Carlos Correia de Barros é o novo CEO da cimenteira Secil

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Presidente da República promulga lei do retorno

ECO,

Três dias depois da pronúncia favorável do Tribunal Constitucional, Presidente da República promulgou a Lei de Estrangeiros e de Concessão de Asilo.

1