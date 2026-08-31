Carlos Correia de Barros é o novo CEO da cimenteira Secil

Carlos Correia de Barros é o novo CEO da Secil em Portugal, cimenteira agora integrada na espanhola Molins, após a aquisição à Semapa.

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“Vivemos um momento raro: temos a força de uma empresa com quase um século de história e, ao mesmo tempo, a oportunidade de construir o futuro apoiados numa organização internacional com enorme ambição”, afirmou Correia de Barros no seu LinkedIn.

A Cementos Molins adquiriu a Secil em março deste ano, pagando 1,4 milhões à Semapa.

Há mais de dez anos na Secil, Carlos Correia de Barros já era administrador desde 2020. Nos últimos cinco anos desempenhou as funções de administrador financeiro.