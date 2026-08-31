Combustíveis aceleram inflação para 3,3% em agosto
A aceleração de 0,3 pontos percentuais do IPC "é quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis", referiu o INE. O índice relativo aos produtos energéticos disparou 12,2%.
- A inflação em Portugal acelerou para 3,3% em agosto, segundo o Instituto Nacional de Estatística, após dois meses de estabilidade.
- O aumento da inflação é principalmente atribuído ao crescimento dos preços dos combustíveis, que subiram para 12,2%, enquanto os produtos alimentares não transformados registaram uma ligeira travagem.
- Os dados finais sobre a inflação de agosto serão divulgados a 10 de setembro.
A inflação homóloga em Portugal, medida pela variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC), acelerou em agosto para 3,3%, mais 0,3 pontos percentuais (p.p.) do que a registada no mês anterior. A estimativa rápida foi divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e representa um regresso da aceleração da inflação, após dois meses de travagem.
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“A aceleração do IPC é quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis”, sublinhou o INE.
A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 12,2% (face a 8,7% no mês anterior), adiantou o instituto, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 3,4% (3,7% em julho).
O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 2,7%, taxa superior em 0,1 p.p. à do mês precedente, explicou.
Na comparação em cadeia, o IPC terá tido uma variação de 0,1% este mês, face a -0,5% em julho e -0,2% em agosto de 2025. Em relação à média dos últimos 12 meses, o INE estima uma variação de 2,7%.
Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de agosto serão publicados no próximo dia 10 de setembro.
(Notícia atualizada às 11h21 com mais informação))
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