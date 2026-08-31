Corrida à IA arrisca agravar juros da dívida soberana na Zona Euro
Grandes tecnológicas dos EUA recorrem cada vez mais ao mercado obrigacionista do euro para financiar corrida à IA. Investidores estão a ajustar as carteiras para títulos das 'big tech', admite BCE.
As grandes empresas de tecnologia dos EUA podem elevar os custos de endividamento no segmento de títulos soberanos, pois acumulam dívidas e representam uma parcela crescente dos mercados de títulos. Essa é a conclusão de economistas do Banco Central Europeu (BCE) num artigo publicado esta segunda-feira no blogue da instituição.
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O artigo analisa a presença crescente das grandes empresas de tecnologia americanas no mercado de títulos corporativos da zona euro e as suas consequências. Os chamados hyperscalers, como Amazon, Microsoft, Google, Meta e Oracle, recorrem cada vez mais ao mercado de títulos corporativos da Zona Euro para obter parte do financiamento necessário para a inteligência artificial (IA).
O contágio para os títulos soberanos dependerá, em parte, de as grandes empresas de tecnologia concentrarem uma fatia maior do interesse dos investidores ou se conseguirem expandir-se para absorver a emissão adicional.
O efeito de contágio para o segmento de títulos soberanos e supranacionais ocorreria através de três canais. Em primeiro lugar, a oferta é crucial, e o volume de novos títulos das grandes empresas de tecnologia poderia afetar o interesse dos investidores. Se os hyperscalers oferecerem grandes quantidades de títulos a preços mais baixos e com rendimentos mais altos, os investidores poderão rejeitar os rendimentos atuais caso prevejam aumentos futuros.
Em segundo lugar, os investidores podem realocar as suas carteiras para a dívida das empresas de tecnologia americanas, elevando os custos até mesmo para emissores de setores não relacionados.
A exposição dos investidores da Zona Euro à dívida dos hyperscalers é pequena por enquanto, mas cresce rapidamente devido à forte procura de fundos de pensões e seguradoras, que querem ativos de alta qualidade e de longo prazo. Para fundos de pensões e seguradoras, “a dívida das empresas hyperscalers pode parecer uma alternativa viável a alguns títulos considerados portos seguros”, avaliam os economistas do BCE.
“Em terceiro lugar, a dinâmica dos índices de títulos pode amplificar o efeito”, acrescenta o artigo. À medida que as grandes empresas de tecnologia ganham peso nos índices de títulos, os investidores podem aumentar a pressão de subida sobre o rendimento de outros títulos.
Os economistas do BCE preveem que os hyperscalers precisarão de mais de um bilião de dólares em investimentos de capital até 2028, montante equivalente a 3% do atual Produto Interno Bruto (PIB) anual dos EUA. Os investimentos são grandes demais para serem financiados apenas com fluxos de caixa internos, por isso, essas empresas recorrem à emissão de títulos.
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