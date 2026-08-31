“Dragão Seguro”. FC Porto une-se à MDS Portugal e à Fidelidade e cria seguros para os adeptos

O FC Porto estabeleceu uma parceria com a corretora MDS Portugal e a seguradora Fidelidade para criar o “Dragão Seguro”, um programa de soluções de seguros para os sócios e adeptos do clube.

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A iniciativa disponibiliza um conjunto de produtos seguradores que abrange diversas modalidades de cobertura, incluindo seguros de Saúde, Habitação, Acidentes Pessoais, Responsabilidade Civil Familiar, Viagem e Automóvel, explica a MDS Portugal em comunicado.

É a MDS Portugal quem vai assegurar a consultoria técnica e a gestão do canal de distribuição, sendo a Fidelidade a garantir a subscrição das apólices, enquanto o FC Porto proporciona o acesso ao “Dragão Seguro” aos seus adeptos.

Segundo Marta Costa, Diretora de Affinity da MDS Portugal, a iniciativa enquadra-se na “estratégia de desenvolvimento no segmento Affinity, através de ofertas de proteção cada vez mais relevantes e ajustadas às comunidades” com que a corretora trabalha, visando “assegurar uma resposta especializada, acessível e próxima”.