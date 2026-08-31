Economia

Economia portuguesa recupera no segundo trimestre: INE confirma crescimento de 0,8% em cadeia

PIB cresceu 0,8% em cadeia e 2,5% em termos homólogos, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo INE. Trata-se de uma confirmação da estimativa publicada no final de julho.

A economia portuguesa recuperou no segundo trimestre deste ano. Entre abril e junho, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,8%, em cadeia, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se de uma confirmação de crescimento por parte parte do organismo de estatística português.

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A estimativa rápida, publicada em julho, indicava ainda uma aceleração do crescimento na comparação homóloga, com o PIB a avançar 2,5% no segundo trimestre, em comparação ao mesmos três meses de 2025, que também se veio a confirmar. Após ter praticamente estagnado no início de 2026, a economia nacional subiu quer face ao arranque do ano quer em termos homólogos.

“O contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB reduziu-se no segundo trimestre (de -2,3 pontos percentuais para -1,3 pontos percentuais), registando-se um crescimento mais intenso das exportações de bens e serviços [4%] que mais que compensou a aceleração das importações de bens e serviços”, lê-se no relatório sobre as mais recentes Contas Nacionais Trimestrais.

Por outro lado, o contributo positivo da procura interna para o crescimento homóloga do PIB diminuiu, passando de 4,6 pontos percentuais nos primeiros três meses de 2026 para 3,8 pontos percentuais neste trimestre em análise, sobretudo devido à desaceleração do investimento. Perante o prazo de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) terminar a 31 de agosto, era de esperar uma aceleração do investimento, que não se verificou.

Quanto ao crescimento em cadeia, foi o contributo da procura externa líquida que foi “decisivo para esta evolução”, porque passou de -2 pontos percentuais para +0,7 pontos percentuais, em consequência da aceleração das exportações e da desaceleração das importações. Já o contributo da procura interna baixou para +0,1 pontos percentuais (dos anteriores 2,1) por causa da queda do investimento.

 

De facto, quando se analisa as componentes da procura interna, o investimento teve um crescimento menos pronunciado, passando de uma variação de 10,4%, no primeiro trimestre, para 5,7% entre abril e junho, enquanto o consumo público (despesas de consumo final das administrações Públicas) somou 1,5%. Em sentido oposto, o consumo privado (inclui as instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias) acelerou para 3,6%.

O INE informa ainda que as despesas de consumo final das famílias que residem em Portugal, em volume, cresceram 3,7% em termos homólogos. “As despesas em bens não duradouros e serviços apresentaram um crescimento homólogo de 3,1% no segundo trimestre, mantendo-se inalterado face ao observado no trimestre
precedente. As despesas de consumo em bens duradouros aceleraram, passando de uma taxa de variação homóloga de 6,3% para 9,3%”, informa o INE.

Para 2026, o Governo prevê um crescimento de 2%, portanto acima da expansão do PIB de 1,9% registada no ano passado. Entre as principais instituições económicas nacionais e internacionais, as projeções variam entre 1,6% (Conselho das Finanças Públicas) e 1,8% (Banco de Portugal e Organização para a Cooperação Económica).

Notícia em atualizada às 11h36 com mais informação

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