Empresário e histórico presidente da AEP, Ludgero Marques morre aos 88 anos

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O empresário e antigo dirigente associativo Ludgero Marques morreu aos 88 anos, segundo uma nota de pesar publicada esta segunda-feira pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), à qual presidiu durante 23 anos, quando ainda se chamava Associação Industrial Portuense (AIP). Natural de Santa Maria da Feira, onde nasceu a 26 de março de 1938, Ângelo Ludgero da Silva Marques licenciou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade do Porto e presidiu a diversas empresas, entre as quais se destacou a fabricante de torneiras e de cerâmica Cifial, que viria a deixar em 2013.

Foi ainda presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos do Norte e fundador e presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Ferragens, entre outros cargos.

Entre as condecorações que recebeu estão a de Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial de Portugal – Classe do Mérito Industrial (21 de agosto de 1990), Comendador da Ordem de Orange-Nassau dos Países Baixos (25 de março de 1992), Grã-Cruz da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial de Portugal – Classe do Mérito Industrial (9 de junho de 1995) e Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal (29 de abril de 1999).

“A AEP – Associação Empresarial de Portugal manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Senhor Eng. Ludgero Marques, antigo presidente da AEP e uma das figuras maiores da história do associativismo empresarial e da indústria portuguesa“, lê-se na nota.

Segundo salienta, enquanto “empresário e dirigente associativo, Ludgero Marques dedicou grande parte da sua vida às suas empresas, à indústria e à defesa dos interesses dos empresários, deixando uma marca profunda nas instituições que liderou”.

Entre 1985 e 2008 desempenhou as funções de presidente da associação, primeiro como Associação Industrial Portuense e depois já como Associação Empresarial de Portugal, que o destaca como tendo protagonizado “um dos períodos de maior transformação e afirmação da instituição”.

“A AEP, através dos seus órgãos sociais, associados e colaboradores, apresenta à família e amigos do Senhor Eng. Ludgero Marques as mais sentidas condolências”, lê-se ainda na nota publicada no Facebook.

De acordo com uma informação da Servilusa – Agências Funerárias, o velório decorrerá a partir das 11h00 de terça-feira na Igreja Matriz de Rio Meão, Santa Maria da Feira, e a celebração religiosa terá início às 19:00 do mesmo dia, após o que o funeral seguirá para o crematório de Aveiro.